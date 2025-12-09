وزير الرياضة يزف بشرى سارة لجماهير نادي الزمالك

18 حجم الخط

تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن أزمة أرض نادي الزمالك، قائلا: " أزمة أرض نادي الزمالك أوشكت على الانتهاء، وقريبا جدا جدا سيتم الإعلان عن ذلك".



وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد": "نتواصل مع مجلس إدارة الزمالك وأقول لجماهير الزمالك قريبا جدا حل أزمة الزمالك وقاب قوسين أو أدنى".



وأضاف: " سيكون هناك حل لأزمة الزمالك بطريقة جديدة، وهذه رسالة طمأنينة منى لجماهير الزمالك".

قضية أرض نادي الزمالك بأكتوبر

وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أكد أن قضية أرض نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر تتم معالجتها بمنتهى الحرص والاحترام، مشددًا على تقديره الكامل لجماهير النادي وإدارته، ومؤكدًا أن الزمالك يُعد أحد الأعمدة الجماهيرية الرئيسية في الرياضة المصرية و"نادي الدولة".

وأوضح الوزير أن الأرض خُصصت لنادي الزمالك في عام 2003، لكنها مرت بظروف إدارية وتنظيمية معقدة على مدار السنوات الماضية، وانتهت بالفعل المدة الإضافية النهائية الممنوحة للنادي، ما أدى إلى وصول الملف إلى وضع قانوني وإجرائي يستلزم تدخل الجهات المختصة.

وأشار الشربيني خلال لقائه ببرنامج “الحكاية ” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر” إلى أن لجان الوزارة اتخذت كافة الإجراءات المطلوبة وفق القواعد المنظمة، مؤكدًا وجود تنسيق شامل مع وزير الشباب والرياضة لإيجاد حلول بديلة مناسبة، على أن يتم عرض المقترحات على رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى أفضل خيار يحافظ على نادي الزمالك وفي الوقت نفسه يحمي أراضي الدولة.



وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على الوصول إلى حل مجدٍ وعملي في أسرع وقت ممكن، وأنه من المتوقع ألا تستغرق عملية الوصول إلى اتفاق نهائي أكثر من أربعة أشهر، في ظل الجهود المشتركة التي تُبذل حاليًا لحل الإشكالية بشكل كامل.



وشدد الشربيني على أن أرض نادي الزمالك لا تتمتع بأي ميزة استثمارية استثنائية، ولم يتقدم أي مستثمر أو مطور بطلب للحصول عليها، مؤكدًا أن القضية ليست لها أي أبعاد تجارية، بل هي مسألة إجرائية بحتة.



وأوضح كذلك أن الوزارة طرحت على نادي الزمالك عدة حلول متنوعة، وما زالت النقاشات قائمة للوصول إلى أنسبها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.