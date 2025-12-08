الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحقيق مع مسن تحرش بطفلة علي سلم عقار في أوسيم

ضبط مسن تحرش بطولة
ضبط مسن تحرش بطولة في اوسيم،فيتو
18 حجم الخط

تحقق الجهات المختصة، مع مسن على المعاش متهم بالتحرش بابنة جاره على سلم العقار في أوسيم.

 

وتم القبض على المتهم بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة أوسيم أفاد بورود بلاغ من موظف اتهم فيه جاره المسن بالتحرش بنجلته على السلم، ومحاولة تقبيلها وخلع بنطالها.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن الجيزة القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تفصيليا، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

عقوبة التحرش الجنسي 

 

وتكون الغقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات لكل من تعرض لغيره في مكان عام أو خاص. 

 

وتكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

 

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

ما هو التحرش في القانون ؟ 

 

التحرش هو مُضايقة، تحرش، أو فعل غير مرحب به من النوع النفسي أو الجنسي أو اللفظي أو الجسدي. يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة إلى المضايقات الجادة التي من الممكن أن تتضمن التلفظ بتلميحات مسيئة من منطلقات عدة.

 

والتحرش يعتبر شكل من أشكال التفرقة العنصرية والتمييز غير الشرعية بحق الأفراد، وقد يتجلى كشكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو الجنسي أو النفسي والاستئساد على الغير.

txt

تحرش واعتداء، الممثلة بارك نا راي ترد على الاتهامات المنسوبة لها من مديريها

txt

أخبار الحوادث اليوم: القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل عقار في بورسعيد.. الحماية المدنية تخمد حريق ستوديو مصر.. إحباط محاولة تهريب معدات وأجهزة محظورة بقيمة 100 مليون جنيه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوسيم الأجهزة الأمنية قسم شرطة أوسيم الجيزة

الأكثر قراءة

لسوء الأحوال الجوية، تعطيل جميع المدارس والمعاهد الأزهرية في مطروح غدا

ماذا كان رد قوم هود عليه بعد دعوتهم لعبادة الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

حماية الأطفال من الإساءات الجنسية ندوة بكلية الآداب بجامعة عين شمس

الجيزة تواصل سحب تراكمات الأمطار وسط حالة عدم الاستقرار الجوي (صور)

مقتل فرد أمن بالعمرانية بسبب خلاف عمل وتصوير زميله أثناء النوم

حسام البدري تفوق على طارق مصطفى، أهلي طرابلس بطلًا للسوبر الليبي على حساب بنغازي

140 ألف جنيه تراجعا في أسعار سيارات GAC Empow بالسوق المحلي

الحجز على حسابات حسن شاكوش بالبنوك لصالح طليقته ريم طارق

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم التسويق بنظام البيع المباشر، الإفتاء توضح الحالات

ماذا كان رد قوم هود عليه بعد دعوتهم لعبادة الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

كيف أتغلب على الوساوس والشكوك في الدين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads