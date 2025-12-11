يعاني من هلاوس، التقرير الطبي لشاب تعدى على قوة أمنية لفظيا بمدينة نصر

18 حجم الخط

استمعت نيابة مدينة نصر لأقوال أهل شاب متهم بالتعدي على رجال الشرطة لفظيًّا دون سبب في مدينة نصر، مؤكدين أن نجلهم يعاني من مرض نفسي وقد أدخل في وقت سابق مصحة نفسية للعلاج من إدمان المخدرات وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلهم.

وكشف التقرير الطبي للمتهم أنه يعاني من مرض نفسي هلاوس وانفصام بسبب تعاطيه المخدرات وقد أودع مستشفى الأمراض النفسية والعقلية لتلقي العلاج وبيان مدى قوة وسلامة قواه العقلية والنفسية.

كانت رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي لفظيًّا على رجال الشرطة والمارة بمحيط محل سكنه بالقاهرة.

بالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط المذكور (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان)، وتبين اتصاله بشرطة النجدة بتاريخ 8 ديسمبر الجاري وعقب وصول سيارة النجدة قام بالتعدى لفظيًا على رجال الشرطة دون توضيح ماهية بلاغه.

كما تبين دأبه التعدى على المارة أسفل مسكنه بدون مبرر، وأفاد أهليته بكونه من متعاطى المواد المخدرة وسبق تلقيه العلاج النفسى منذ عامين لكونه غير متزن نفسيًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتم إيداعه بإحدى المصحات النفسية.

ما هي أعراض المرض؟

أوضحت الدكتورة شيرين عمر اخصائية نفسية، أن أهم أعراض انفصام الشخصية هي الهلوسة (السمعية أو النظرية)، والأوهام ( تغيير المعتقدات والأفكار)، بالإضافة إلى حدوث مشاكل في التفكير وبممارسة الحياة اليومية، مما يؤدي في نهاية الأمر إلى الانعزال وفقدان الشغف.

كيف يتم تشخيص المرض؟

وأضافت الدكتورة شيرين عمر، أنه يتم استثناء أخذ أي أدوية أو مخدرات تؤدي لظهور أعراض مشابهة لتشخيص المرض بشكل صحيح كما يتم عمل بعض الفحوصات للتأكد من الإصابة بانفصام الشخصية مثل: الفحص السريري، وصورة رنين مغناطيسي او طبقية، واسئلة نفسية لتحديد المرض ودرجته.

