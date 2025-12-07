للعناية ببشرتك، 10 مواد طبيعية لا يمكن الاستغناء عنها طوال الشتاء

18 حجم الخط

مواد طبيعية لا يمكن الاستغناء عنها للعناية بالبشرة، مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، تتعرض البشرة للجفاف والتشقق والبهتان نتيجة فقدان الرطوبة وتأثرها بالهواء البارد والرياح.

وهنا تبرز أهمية المواد الطبيعية التي تمنح البشرة التغذية والترطيب العميق دون آثار جانبية.



أفضل مواد طبيعية للعناية بالبشرة في فصل الشتاء

إليك 10 مواد طبيعية لا يمكن الاستغناء عنها طوال الشتاء للعناية بالبشرة، وفقًا لموقع OnlyMyHealth:



1. العسل الطبيعي

يُعد العسل من أقوى المرطبات الطبيعية، إذ يعمل على جذب الرطوبة إلى الجلد والحفاظ عليها، كما يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا تساعد على تهدئة التهيّج والحساسية الشتوية. يمكن استخدامه كقناع منفرد أو مع الحليب أو الزبادي.



2. زيت جوز الهند

غني بالأحماض الدهنية وفيتامين E، ويساعد على ترميم حاجز البشرة وحمايتها من التشقق. يُفضل استخدامه ليلًا على البشرة الجافة جدًا، خاصة لليدين والكعبين والشفاه.



3. زيت الزيتون

من الكنوز الطبيعية التي تحمي البشرة من الجفاف، ويحتوي على مضادات أكسدة قوية تحارب ظهور التجاعيد. يمكن استعماله كزيت تنظيف لطيف أو إضافته لأقنعة الترطيب الشتوية.

4. جل الألوفيرا (الصبار)

رغم خفته، إلا أنه فعّال في ترطيب البشرة وتهدئتها من الاحمرار والحكة. مثالي للبشرة الحساسة، ويمكن مزجه مع قطرات من زيت طبيعي لنتيجة أفضل.

أفضل مرطبات للبشرة

5. الشوفان

الشوفان المطحون يهدئ البشرة المتهيجة ويقشرها بلطف دون أن يسبب جفافًا. يُستخدم كقناع مع الحليب أو كمكون في حمام دافئ لعلاج الجفاف والحكة.

6. ماء الورد

لمنح البشرة انتعاشًا يوميًا، يعمل ماء الورد كتونر طبيعي يوازن درجة الحموضة ويخفف الالتهابات ويقي من الجفاف، خاصة في الأيام الباردة.

7. الزبدة الطبيعية (زبدة الشيا)

غنية بالأحماض الدهنية والفيتامينات، وتُعد من أقوى المواد لعلاج تشققات البشرة الشديدة. مناسبة للمناطق الخشنة مثل الركبتين والمرفقين.

8. الزبادي

يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يرطب البشرة ويمنحها نعومة وإشراقة. يُستخدم كقناع مغذٍ لتقليل الجفاف وتحسين ملمس الجلد.

9. السمسم

زيت السمسم أو بذوره مفيد لترطيب البشرة بعمق وحمايتها من العوامل الجوية القاسية. غني بالزنك ومضادات الأكسدة، ومناسب للمساج الشتوي.

10. اللوز الحلو

سواء كزيت أو عجينة مطحونة، يساعد اللوز على تغذية البشرة ومنحها مرونة ولمعانًا طبيعيًا، ويقلل من مظاهر الجفاف والتعب.

الاعتماد على المواد الطبيعية شتاءً يمنح البشرة حماية متكاملة وتغذية آمنة بعيدًا عن المواد الكيميائية القاسية. الانتظام في استخدامها هو السر للحصول على بشرة ناعمة، صحية، ومشرقة طوال الموسم

