تدور حول المريخ منذ عقد، وكالة ناسا تعلن فقد الاتصال بمركبة مافن الفضائية

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اليوم، عن فقدانها الاتصال بـ مركبة مافن الفضائية كانت تدور حول المريخ منذ أكثر من عقد.

ناسا تفقد الاتصال بمركبة مافن الفضائية

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، توقفت المركبة "مافن" فجأة عن التواصل مع المحطات الأرضية خلال مطلع الأسبوع.

وقالت وكالة ناسا، إن المركبة كانت تعمل بشكل طبيعي قبل أن تختفي خلف الكوكب الأحمر، وعندما عادت للظهور، لم يكن هناك سوى الصمت.

وبعد إطلاقها في 2013، بدأت المركبة مافن دراسة الغلاف الجوي العلوي للمريخ، وتفاعله مع الرياح الشمسية، وذلك بمجرد وصولها إلى الكوكب الأحمر في العام التالي.

مافن تعمل حركة وصل مع عربتى ناسا

وتوصل العلماء في نهاية الأمر إلى تحميل الشمس مسؤولية فقدان المريخ لمعظم غلافه الجوي في الفضاء عبر العصور، ما حوّله من كوكب رطب ودافئ إلى الكوكب الجاف والبارد الذي هو عليه الآن.

وعملت مركبة مافن أيضًا كحلقة وصل للاتصالات لعربتي "ناسا" الاستكشافيتين على المريخ؛ "كيوريوسيتي" و"بيرسيفيرانس"، وقالت وكالة ناسا إن تحقيقات هندسية تجري حاليًا.

