الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وكالة الفضاء المصرية: الصين أهدتنا معملا فريدا من نوعه لاختبار الأقمار الصناعية

وكالة الفضاء المصرية،
وكالة الفضاء المصرية، فيتو
18 حجم الخط

كشف الدكتور بلال الليثي، مدير إدارة بيانات مراقبة الأرض بوكالة الفضاء المصرية، تفاصيل التعاون مع الصين في مجالات الأقمار الصناعية. 

وقال إن الأقمار الصناعية منها ما يختص بالاتصالات ومنها ما يختص بالاستشعار عن بعد، وأنها بدأت في مصر 2007، إلى جانب القمر المصري الذي تم إطلاقه بالتعاون مع دولة الصين. 

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها باحتفالية  باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية الذي نظمته كلية الاتسانيات بالجامعة المصرية الصينية.

معمل مختص باختبار الأقمار الصناعية

وأوضح أن تشغيل الأقمار الصناعية داخل الوكالة يعتمد على ثلاثة مراحل أساسية تشمل مرحلة التخطيط، ثم مرحلة استقبال الصور من الفضاء، وأخيرا مرحلة معالجة البيانات والصور وتحويلها إلى معلومات تفصيلية تدعم متخذي القرار في القطاعات المختلفة، لافتا إلى أن هناك أنواع مختلفة من الأقمار الصناعية يتم استخدامها داخل الهيئة.

وأضاف أن الهيئة لديها معمل هام يتم فيه اختبار الأقمار الصناعية على مدى 600 كيلومتر وهو الوحيد على مستوى قارة أفريقيا، كاشفا عن انه تم اهدائه لمصر من دولة الصين.

تصنيع قمر صناعي على أرض مصر

وأكد الليثي أن الوكالة نجحت للمرة الأولى في تصنيع قمر صناعي بوزن 350 كيلوجرامًا داخل الأراضي المصرية، وهو ما يُعد قصة نجاح مشتركة بين مصر وجمهورية الصين، ويعكس مستوى التطور الذي وصلت إليه مصر في هذا المجال الحيوي.

وأشار  الليثي  إلى وجود تعاون مع الدول الأفريقية في تبادل المعلومات العلمية، إلى جانب توفير الهيئة نماذج تعليمية للطلاب لعمل محاكاة واقعية لمعاينة كافة المراحل المختلفة الموجودة في الأقمار الصناعية. 

وشهدت الاحتفالية باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية بالجامعة المصرية الصينية حضورًا لما يقرب من 900 طالب من مختلف الجامعات المصرية، الحكومية والأهلية، من بينها جامعات القاهرة، عين شمس، حلوان، الإسكندرية، بني سويف، الإسماعيلية، بورسعيد، الزقازيق، سوهاج، وأسوان. 

كما شاركت في الاحتفالية نائب رئيس الجامعة للعلاقات الخارجية، لجامعة بنى سويف الأهلية إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من مختلف الجامعات، وممثلي المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية، وخبراء في مجال نظم المعلومات الجغرافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وكالة الفضاء المصرية الأقمار الصناعية الاستشعار عن بعد دولة الصين الجامعة المصرية الصينية جامعة بني سويف الاهلية نظم المعلومات الجغرافية

مواد متعلقة

بصور الأقمار الصناعية، خبير يكشف عن تطورات جديدة بسد النهضة وما حدث بعد فتح مفيض توشكى

الأسوأ منذ عقد، قطار يدهس مجموعة من عمال السكك الحديدية في الصين

الجامعة المصرية الصينية تحتفل باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية

المشاط: قارة أفريقيا تقف أمام لحظة فارقة في ظل التحويلات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية

الأكثر قراءة

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبد الله بن فهد بن عبد العزيز آل سعود

الشتاء قادم، تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

اليوم، فصل التيار الكهربائي اليوم عن عدة مناطق في 3 محافظات

وكالة الفضاء المصرية: الصين أهدتنا معملا فريدا من نوعه لاختبار الأقمار الصناعية

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض يعيد التوازن لـ"الفراولة" والتين يواصل ارتفاعه

الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام

للمرة الثانية في ساعتين، انقطاع الكهرباء في الجيزة والأهالي يتخوفون من تكرار كارثة يوليو الأسود

مدير "الإرميتاج" الروسي يناشد متاحف العالم بشأن الآثار المصرية: احذروا مصر الآن

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads