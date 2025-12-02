وكالة الفضاء المصرية: الصين أهدتنا معملا فريدا من نوعه لاختبار الأقمار الصناعية

18 حجم الخط

كشف الدكتور بلال الليثي، مدير إدارة بيانات مراقبة الأرض بوكالة الفضاء المصرية، تفاصيل التعاون مع الصين في مجالات الأقمار الصناعية.

وقال إن الأقمار الصناعية منها ما يختص بالاتصالات ومنها ما يختص بالاستشعار عن بعد، وأنها بدأت في مصر 2007، إلى جانب القمر المصري الذي تم إطلاقه بالتعاون مع دولة الصين.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها باحتفالية باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية الذي نظمته كلية الاتسانيات بالجامعة المصرية الصينية.

معمل مختص باختبار الأقمار الصناعية

وأوضح أن تشغيل الأقمار الصناعية داخل الوكالة يعتمد على ثلاثة مراحل أساسية تشمل مرحلة التخطيط، ثم مرحلة استقبال الصور من الفضاء، وأخيرا مرحلة معالجة البيانات والصور وتحويلها إلى معلومات تفصيلية تدعم متخذي القرار في القطاعات المختلفة، لافتا إلى أن هناك أنواع مختلفة من الأقمار الصناعية يتم استخدامها داخل الهيئة.

وأضاف أن الهيئة لديها معمل هام يتم فيه اختبار الأقمار الصناعية على مدى 600 كيلومتر وهو الوحيد على مستوى قارة أفريقيا، كاشفا عن انه تم اهدائه لمصر من دولة الصين.

تصنيع قمر صناعي على أرض مصر

وأكد الليثي أن الوكالة نجحت للمرة الأولى في تصنيع قمر صناعي بوزن 350 كيلوجرامًا داخل الأراضي المصرية، وهو ما يُعد قصة نجاح مشتركة بين مصر وجمهورية الصين، ويعكس مستوى التطور الذي وصلت إليه مصر في هذا المجال الحيوي.

وأشار الليثي إلى وجود تعاون مع الدول الأفريقية في تبادل المعلومات العلمية، إلى جانب توفير الهيئة نماذج تعليمية للطلاب لعمل محاكاة واقعية لمعاينة كافة المراحل المختلفة الموجودة في الأقمار الصناعية.

وشهدت الاحتفالية باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية بالجامعة المصرية الصينية حضورًا لما يقرب من 900 طالب من مختلف الجامعات المصرية، الحكومية والأهلية، من بينها جامعات القاهرة، عين شمس، حلوان، الإسكندرية، بني سويف، الإسماعيلية، بورسعيد، الزقازيق، سوهاج، وأسوان.

كما شاركت في الاحتفالية نائب رئيس الجامعة للعلاقات الخارجية، لجامعة بنى سويف الأهلية إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من مختلف الجامعات، وممثلي المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية، وخبراء في مجال نظم المعلومات الجغرافية.

