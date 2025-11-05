رغم التشكيك في ولائه، ترامب يعين مقربا من ماسك على رأس وكالة ناسا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، على منصته "تروث سوشيال" أنه سيعيد تعيين الملياردير جاريد إيزاكمان المقرب من إيلون ماسك، على رأس وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” رغم أنه كان سحب ترشيحه لهذا المنصب في مايو الماضي.

وأوضح الرئيس الجمهوري في منشوره أن إيزاكمان هو "الشخص المثالي لقيادة ناسا نحو عهد جديد وجريء".

وفي مايو، سحب دونالد ترامب ترشيح ايزاكمان متهمًا إياه بتقديم تبرعات لديمقراطيين بارزين.



