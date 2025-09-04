الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
خارج الحدود

وعد ترامب، أمريكا تخطط لإرسال بشر إلى المريخ مطلع ثلاثينيات القرن الحالي

أمريكا تخطط لإرسال
أمريكا تخطط لإرسال بشر إلى المريخ، فيتو

أعلن وزير النقل الأمريكي والقائم بأعمال رئيس وكالة الفضاء "ناسا"، شون دافي، أن الولايات المتحدة تخطط لإرسال بعثة مأهولة إلى كوكب المريخ في مطلع ثلاثينيات القرن الحالي، مشيرًا إلى أن الرحلة ستستغرق أكثر من ثمانية أشهر.


وقال دافي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "نريد الوصول إلى المريخ في بداية الثلاثينيات، وهذا أمر بالغ الأهمية.. ستكون هناك رحلة تستمر أكثر من ثمانية أشهر للوصول إلى المريخ، ثم يجب البقاء هناك لفترة قبل العودة".

وأضاف أن الخبرة المكتسبة من الرحلات إلى القمر ستلعب دورًا حاسمًا في ضمان بقاء رواد الفضاء على قيد الحياة خلال المهمة.


يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعد خلال حفل تنصيبه، في يناير، بإنجاز مهمة فضائية غير مسبوقة، عبر إرسال رواد فضاء إلى كوكب المريخ من أجل "زرع العلم الأمريكي.

وكان دافي قد أعلن في وقت سابق أن الإدارة الأمريكية تسعى لإنجاز هبوط رواد فضاء على سطح القمر قبل انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب.

يذكر أن وكالة "ناسا" أطلقت عام 2019 برنامجها القمري "أرتميس" المكون من ثلاث مراحل: أرتميس 1: رحلة غير مأهولة لمركبة "أوريون" حول القمر والعودة إلى الأرض (تمت بين 16 نوفمبر و11 ديسمبر 2022). أرتميس 2: رحلة مأهولة حول القمر دون هبوط. أرتميس 3: هبوط رواد فضاء على القمر تمهيدا لإرسالهم لاحقا إلى المريخ.

وكان من المقرر أن تتم المرحلتان الثانية والثالثة في عامي 2022 و2024 على التوالي، غير أن المواعيد تأجلت مرارا، حيث أعلنت "ناسا" في ديسمبر الماضي تأجيل المرحلتين إلى أبريل 2026 ومنتصف 2027.

