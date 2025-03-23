فوائد ملح الهيمالايا، لتقشير البشرة وعلاج التشنجات العضلية

فوائد ملح الهيمالايا، قد لا يدركها الكثيرين، وهو أحد أنواع الملح الصخري الذي يُستخرج من جبال الهيمالايا، وخاصة من مناجم الملح في باكستان.





أوضحت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن ملح الهيمالايا يتميز بلونه الوردي الذي يعود إلى احتوائه على معادن طبيعية مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وأصبح يحظى بشعبية واسعة بين المهتمين بالصحة والتغذية.



أهم فوائد ملح الهيمالايا المتعددة



ملح الهيمالايا

وتستعرض الدكتورة مها في السطور التالية أهم فوائد ملح الهيمالايا.



القيمة الغذائية لملح الهيمالايا

يحتوي ملح الهيمالايا على ما يزيد عن 80 معدنًا وعنصرًا نادرًا، منها الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد. هذه المعادن مسؤولة عن اللون الوردي المميز للملح. ومع ذلك، يجب التنويه إلى أن نسبة هذه المعادن قليلة جدًا ولا تكفي لتلبية احتياجات الجسم اليومية من المغذيات.



من ناحية أخرى، يحتوي ملح الهيمالايا على كمية أقل من الصوديوم مقارنة بملح الطعام العادي، مما يجعله خيارًا مفضلًا لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، رغم أن الفرق في محتوى الصوديوم ليس كبيرًا بدرجة تحدث تأثيرًا ملحوظًا.



تعزيز توازن السوائل في الجسم

يحتوي ملح الهيمالايا على إلكتروليتات طبيعية تساعد في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم، مما يساهم في تحسين وظائف الأعضاء وتقليل احتمالية الإصابة بالجفاف. يوصى باستخدامه بكمية معتدلة خاصةً لمن يتبعون أنظمة غذائية قليلة الصوديوم.

دعم صحة الجهاز التنفسي

يستخدم ملح الهيمالايا في العلاج بالملح أو "الهالوثيرابي"، حيث يُعتقد أن استنشاق جزيئات الملح الدقيقة يساعد في تنظيف الممرات الهوائية، مما يفيد مرضى الربو والتهاب الشعب الهوائية والحساسية. بعض المنتجعات الصحية توفر غرف ملحية مصنوعة من كتل ملح الهيمالايا لهذا الغرض.

تحسين جودة النوم

يُقال إن المعادن الموجودة في ملح الهيمالايا تساعد في تنظيم مستوى هرمونات الجسم، مثل الميلاتونين المسؤول عن النوم. ويعتقد البعض أن استهلاك كمية صغيرة من الملح الوردي قبل النوم قد يساهم في تحسين نوعية النوم وتقليل الأرق.

تقليل التشنجات العضلية

يحتوي ملح الهيمالايا على المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما عنصران مهمان لصحة العضلات والأعصاب. تناول كمية كافية من هذه المعادن قد يساعد في تقليل حدوث التشنجات العضلية وتحسين الأداء الرياضي.

فوائد ملح الهيمالايا للبشرة

تعزيز صحة البشرة

يستخدم ملح الهيمالايا في مستحضرات العناية بالبشرة، حيث يساعد في تقشير الجلد وإزالة الخلايا الميتة، مما يمنح البشرة مظهرًا صحيًا ومشرقًا. كما أن الاستحمام بماء يحتوي على ملح الهيمالايا قد يساعد في تهدئة الالتهابات الجلدية مثل الإكزيما والصدفية.

استخدامات ملح الهيمالايا في الحياة اليومية



أ. بديل عن ملح الطعام العادي

يمكن استخدام ملح الهيمالايا في الطهي بنفس طريقة استخدام ملح الطعام التقليدي، ولكنه يمتلك نكهة أكثر اعتدالًا وقدرة على تحسين مذاق الأطعمة.

ب. المصابيح الملحية

تُصنع مصابيح ملح الهيمالايا من كتل كبيرة من الملح المجوفة التي تحتوي على مصباح داخلي. يُعتقد أن هذه المصابيح تنقي الهواء عبر إطلاق أيونات سلبية تقلل من تلوث الهواء، رغم أن الأدلة العلمية على ذلك محدودة.

ج. أملاح الاستحمام

يُضاف ملح الهيمالايا إلى ماء الاستحمام للمساعدة في الاسترخاء والتخلص من السموم، حيث يساهم في تهدئة العضلات وتحسين الدورة الدموية.

د. غسول الفم ومحلول الغرغرة

يمكن استخدامه كمحلول للغرغرة بخلطه مع الماء الدافئ، حيث يساعد في تهدئة التهاب الحلق وتطهير الفم من البكتيريا.

هل هناك آثار جانبية لملح الهيمالايا؟



رغم الفوائد العديدة المرتبطة باستخدام ملح الهيمالايا، إلا أن تناوله بكثرة قد يؤدي إلى نفس المشكلات التي يسببها الملح العادي، مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي ملح الهيمالايا على كمية أقل من اليود مقارنة بملح الطعام المعالج باليود، مما قد يسبب نقص اليود لدى الأشخاص الذين لا يحصلون عليه من مصادر غذائية أخرى مثل الأسماك والألبان.

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