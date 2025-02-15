فوائد الملح لمرضي الإكزيما والطريقة الصحيحة لاستخدامه

لا يوجد علاج للإكزيما، ولكن ثبت أن بعض المنتجات تخفف الأعراض، ​​ومن الأمثلة على ذلك الملح، الذي قد يعالج أعراضًا مثل الحكة والالتهاب.

الإكزيما هي حالة جلدية شائعة تسبب بقع حمراء أو متغيرة اللون وحكة على الجلد، وفي حين أنها أكثر شيوعًا عند الأطفال، إلا أنها يمكن أن تحدث في أي عمر

كيف يساعد الملح في علاج الإكزيما؟

تم استخدام الأملاح في مجموعة متنوعة من العلاجات الطبيعية لعدة قرون، وهي تحظى بالإقبال لقدرتها على تهدئة العضلات المؤلمة والمساعدة في علاج حالات الجلد، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

الملح غني بالعناصر الغذائية مثل:

المغنيسيوم

الكالسيوم

الكبريت

الزنك

والملح غني بالعناصر الغذائية لأن منتجات ملح البحر تتم معالجتها بشكل بسيط وتصنع من مياه البحر المتبخرة.

قد تعمل المعادن الموجودة في مياه البحر، ثم ملح البحر، على تعزيز فعالية الملح في علاج أعراض الإكزيما.

فوائد الملح لمرضي الإكزيما

خلصت الدراسات إلى أن النقع في حمام به يمكن أن يحسن قوة حاجز الجلد، مقارنة بالنقع في ماء العادي.

كما وجدت الأبحاث أن العلاجات الموضعية بملح تعمل على تحسين رطوبة الجلد، وبعد حمام الملح، قلل الملح أيضًا من:

الالتهاب

الاحمرار

خشونة الجلد

وجدت الدراسات أن الاستحمام في محلول ملح البحر الميت واستخدام العلاج بالأشعة فوق البنفسجية كان أكثر فعالية في علاج أعراض الإكزيما من العلاج بالأشعة فوق البنفسجية وحده.

كيفية استخدام الملح لعلاج الإكزيما

يؤدي جفاف الجلد إلى زيادة حدة الإكزيما، لذلك يوصى بالعلاجات التي يمكن أن تحل محل الرطوبة في الجلد، وتقترح الجمعية الأمريكية للإكزيما (NEA) حمامًا دافئًا يتبعه مرطب للمساعدة في استبدال بعض هذه الرطوبة.

والقيام الخطوات التالية عند استخدام نقع الملح:

استخدام كوب إلى كوبين من الملح لكل حمام.

صب حمام ماء دافئ وليس ساخن، وضع الملح في الحمام قبل النقع.

انقع لمدة 5 إلى 10 دقائق، النقع لفترة طويلة جدًا يمكن أن يجعل الجلد الجاف أسوأ، يمكن أن يؤدي الماء الساخن أيضًا إلى تهيج وجفاف الجلد.

استخدم منظفًا مصممًا للبشرة الحساسة، معظمها خالية من الأصباغ أو العطور أو المكونات المقشرة.

اغسل بشرتك برفق واشطف المنظفات.

استخدم منشفة لتجفيف بشرتك وليس فركها، قد يترك هذا بشرتك رطبة قليلًا.

ضع أي أدوية موضعية بوصفة طبية على بشرتك.

استخدم غسولًا مرطبًا معتمدًا على جسمك بالكامل في غضون 3 دقائق من الخروج من الحمام، أفضل المستحضرات للأشخاص المصابين بالإكزيما هي تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الزيوت ولكن بدون عطور أو أصباغ.

أعطِ بشرتك عدة دقائق إضافية لامتصاص الأدوية والمرطب بالكامل قبل ارتداء الملابس.

نصائح أخرى لعلاج الإكزيما

بالإضافة إلى الملح، يمكن أن تكون بعض مكونات الاستحمام الأخرى مفيدة لعلاج الإكزيما:

زيت الاستحمام: يمكن أن تساعد منتجات الاستحمام هذه في ترطيب البشرة، ولكن تأكد من تجنب أي زيوت تحتوي على عطور أو منظفات مضافة، ويمكن أن تؤدي هذه المكونات الإضافية إلى تهيج البشرة.

دقيق الشوفان: يمكن أن يساعد دقيق الشوفان الغروي في تقليل تهيج الجلد والحكة، وتتوفر منتجات حمام دقيق الشوفان في الصيدليات، أو يمكن صنعها في المنزل.

الخل: قد يساعد خل التفاح في الحمام في علاج مجموعة متنوعة من حالات الجلد، بما في ذلك أعراض الإكزيما، وقد يساعد أيضًا في القضاء على البكتيريا إذا أصبت بعدوى على البشرة.

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