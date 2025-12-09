ترامب يمنح زيلينسكي مهلة للرد على مقترح إنهاء الحرب في أوكرانيا

18 حجم الخط

الحرب الروسية الأوكرانية، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلًا عن مسؤولين مطلعين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مهلة لا تتجاوز بضعة أيام للرد على مقترح سلام قدمته واشنطن، في إطار جهود لإنهاء الحرب المستمرة بين أوكرانيا وروسيا.

وبحسب المصادر، فإن المهلة تأتي وسط تصاعد الضغوط الأمريكية على زيلينسكي بهدف دفع كييف نحو دراسة خيارات تفاوضية أكثر جدية.

المقترح الأمريكي يتضمن ترتيبات ميدانية وأمنية جديدة وإعادة تقييم الاحتياجات العسكرية الأوكرانية

وأوضحت الصحيفة أن مقترح السلام المطروح يتضمن بنودًا تتعلق بترتيبات أمنية في الخطوط الأمامية، وتعديلات محتملة على الدعم العسكري الأمريكي لـ كييف، إضافة إلى تصور أولي لخطوات بناء الثقة بين الأطراف المتحاربة. وتشير المعلومات إلى أن واشنطن تسعى لإعادة تقييم نوعية وكمية الدعم المقدم لأوكرانيا في ضوء التطورات الأخيرة على الأرض.

قلق أوروبي من تسارع الوتيرة الأمريكية واحتمالات تأثيرها على وحدة الموقف الغربي

وبحسب التقرير، أثار إعلان المهلة القصيرة قلقًا لدى عدد من العواصم الأوروبية التي تخشى أن يؤدي الضغط الأمريكي إلى إضعاف الموقف الموحد للدول الغربية تجاه الحرب. ويخشى بعض المسؤولين الأوروبيين أن تجد كييف نفسها مضطرة للقبول بتنازلات لا تحظى بإجماع دولي إذا استمر الإيقاع السريع للتحركات الأمريكية.

كييف تدرس المقترح وسط انقسام داخلي بين مؤيدين للتفاوض ومصرّين على استمرار القتال

ومن جانبها، لم تُصدر الحكومة الأوكرانية ردًا رسميًا حتى الآن على المهلة التي حددتها واشنطن، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى وجود نقاشات داخلية مكثفة في كييف بين من يرون في المقترح فرصة لالتقاط الأنفاس، وآخرين يعتبرون أي مسار تفاوضي في الوقت الراهن تنازلًا يُضعف الموقف العسكري الأوكراني.

