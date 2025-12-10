الأربعاء 10 ديسمبر 2025
خارج الحدود

زيلينسكي: سنجري محادثات مع واشنطن اليوم حول إعادة الإعمار بعد الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الأربعاء: إن كييف ستجري محادثات اليوم مع الولايات المتحدة حول عملية إعادة الإعمار في البلاد بعد الحرب.

 

أخبار جيدة قريبًا بشأن التسوية في أوكرانيا

بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضي، عن الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا: أنهيتُ 8 حروب ونقترب من إنهاء التاسعة.

في سياق متصل، أعرب نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، عن أمله في صدور "أخبار جيدة" خلال الأسابيع المقبلة بخصوص جهود تسوية النزاع في أوكرانيا.

وقال فانس في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" يوم الخميس: "أعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا، لكننا لم نصل بعد إلى خط النهاية، أظن أن هناك أملا في أن تظهر خلال الأسابيع القليلة المقبلة أخبار جيدة في هذا الشأن".

وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أنه "يشاطر إدارة  البيت الأبيض الشعور بالإحباط لأن الأزمة الأوكرانية لم تُحل بعد"، قائلا: "نحن بالفعل نشعر بخيبة أمل، وكذلك البيت الأبيض بأكمله.. كنا نعتقد حقا أن إنهاء هذه الحرب سيكون أسهل ما يمكن وقد صرح الرئيس دونالد ترامب بذلك مليون مرة".

 

مناقشة الخطة الأمريكية المقترحة بشأن أوكرانيا

وتأتي تصريحات فانس بعد يومين من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر في الكرملين، حيث تمت مناقشة الخطة الأمريكية المقترحة بشأن أوكرانيا لنحو خمس ساعات.

وأوضح الرئيس بوتين في لقاء مع صحيفة "إنديا توداي" قبيل زيارته القائمة إلى الهند، أن الجانب الأمريكي قسّم خطة الرئيس  دونالد ترامب إلى 27 بندا موزعة على أربعة "حزم" واقترح مناقشتها بشكل منفصل.

وأضاف: "لذلك كان علينا أن نمر على كل نقطة، ولهذا استغرقت كل هذا الوقت. كان هذا حوارا ضروريا، ومحددا تماما".

وأكد الرئيس الروسي أن "ما جاء به الزملاء الأمريكيون يستند بشكل أو بآخر إلى مخرجات لقائه مع الرئيس ترامب في ألاسكا"، مشيرا إلى أن الحديث عن هذه القضايا جرى خلال اجتماع أنكوريج.

ووصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف المحادثات في الكرملين، بأنها "إيجابية ومثمرة"، مشيرا إلى أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستتواصل.

 

المناقشات مع الجانب الأمريكي

وأكد أوشاكوف أن "النجاحات التي حققها الجيش الروسي على الأرض عززت الموقف التفاوضي لموسكو، وساهمت في جعل المناقشات مع الجانب الأمريكي "أكثر جدية وواقعية".

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن اللقاء مع ويتكوف وكوشنر "موجه نحو تحقيق نتائج ملموسة بشأن التسوية الأوكرانية، وليس مجرد إحداث تأثير إعلامي أو شكلي في هذا الشأن".

