الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زيلينسكي: أوكرانيا وشركاؤها الأوروبيون يضعون اللمسات الأخيرة على خطة إنهاء الحرب

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني زيلينسكي، فيتو
18 حجم الخط

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده، بالتعاون مع عدد من الشركاء الأوروبيين، باتت في المراحل الأخيرة من إعداد خطة سلام تهدف إلى إنهاء الحرب مع روسيا. وأوضح أن العمل على الخطة يجري بوتيرة مكثفة بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة تعكس المصالح الأوروبية والأوكرانية على حد سواء.

الخطة ستُعرض رسميًا على الولايات المتحدة يوم الأربعاء بحثًا عن دعم دولي واسع

وكشف زيلينسكي أن كييف وشركاءها الأوروبيين سيقدمون الخطة بشكل رسمي إلى الإدارة الأمريكية يوم الأربعاء المقبل، في خطوة تهدف إلى الحصول على دعم واشنطن وضمان مشاركة فعالة من الولايات المتحدة في أي مسار تفاوضي محتمل. وتُعد هذه المرة الأولى التي تُعرض فيها خطة سلام أوروبية – أوكرانية مشتركة بهذا الشكل على الجانب الأمريكي.

زيلينسكي: موسكو لا تظهر أي نية للدخول في مفاوضات رغم التحركات الدولية

ورغم التحرك الأوروبي–الأوكراني، أكد زيلينسكي أن الجانب الروسي لا يظهر أي اهتمام بالانخراط في مسار تفاوضي حتى الآن، مشيرًا إلى أن موقف موسكو المتصلب يعرقل أي تقدم نحو إحلال السلام. وشدد على أن بلاده ستواصل الدفاع عن نفسها بينما تسعى في الوقت ذاته لحشد دعم دولي لخطة السلام المقترحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيلينسكي أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية روسيا الرئيس الأوكراني كييف

مواد متعلقة

بوتين: أحيانا أتنقل بهدوء دون أضواء وضجيج المواكب

بوتين: روسيا ستكمل العملية العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها

رئيسة المفوضية الأوروبية: أمن وسيادة أوكرانيا يجب أن يحافظ عليه كخط دفاع أول لأوروبا

زيلينسكي: لا يجوز التنازل عن أراضٍ أوكرانية لروسيا قانونيًا وأخلاقيًا

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين بايرن ميونخ وسبورتنج لشبونة في الشوط الأول

التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام ضد سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

حالة الطقس غدا الأربعاء، رياح تزيد من الإحساس بالبرودة

البنك الأهلي يكتسح بيراميدز 6-1 في كأس عاصمة مصر

تنظيم الاتصالات يحذر من محاولات اختراق للهواتف المحمولة فى مصر (فيديو)

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا وتحذر من السيول (فيديو)

تشكيل بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي بكأس عاصمة مصر

غدا، الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة في آخر اجتماعات 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مظاهر حماية الله لسيدنا رسول الله والعناية الإلهية وإحاطتها بحياته

هل نحن مطالبون بتطبيق أفعال النبي كما هي بحذافيرها؟ الإفتاء توضح

ما حكم المراهنات في الألعاب الإلكترونية؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads