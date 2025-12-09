زيلينسكي: أوكرانيا وشركاؤها الأوروبيون يضعون اللمسات الأخيرة على خطة إنهاء الحرب

18 حجم الخط

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده، بالتعاون مع عدد من الشركاء الأوروبيين، باتت في المراحل الأخيرة من إعداد خطة سلام تهدف إلى إنهاء الحرب مع روسيا. وأوضح أن العمل على الخطة يجري بوتيرة مكثفة بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة تعكس المصالح الأوروبية والأوكرانية على حد سواء.

الخطة ستُعرض رسميًا على الولايات المتحدة يوم الأربعاء بحثًا عن دعم دولي واسع

وكشف زيلينسكي أن كييف وشركاءها الأوروبيين سيقدمون الخطة بشكل رسمي إلى الإدارة الأمريكية يوم الأربعاء المقبل، في خطوة تهدف إلى الحصول على دعم واشنطن وضمان مشاركة فعالة من الولايات المتحدة في أي مسار تفاوضي محتمل. وتُعد هذه المرة الأولى التي تُعرض فيها خطة سلام أوروبية – أوكرانية مشتركة بهذا الشكل على الجانب الأمريكي.

زيلينسكي: موسكو لا تظهر أي نية للدخول في مفاوضات رغم التحركات الدولية

ورغم التحرك الأوروبي–الأوكراني، أكد زيلينسكي أن الجانب الروسي لا يظهر أي اهتمام بالانخراط في مسار تفاوضي حتى الآن، مشيرًا إلى أن موقف موسكو المتصلب يعرقل أي تقدم نحو إحلال السلام. وشدد على أن بلاده ستواصل الدفاع عن نفسها بينما تسعى في الوقت ذاته لحشد دعم دولي لخطة السلام المقترحة.

