الأربعاء 10 ديسمبر 2025
خارج الحدود

إسرائيل تربط الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعودة جثمان محتجز

غزة
غزة
إسرائيل، ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلًا عن مسئول إسرائيلي رفيع أن محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة لن تُستأنف إلا بعد استعادة جثمان آخر محتجز داخل القطاع، في إشارة إلى أن تل أبيب تضع شروطًا مُسبقة قبل الانتقال إلى أي خطوات تفاوضية جديدة.


 تل أبيب تُصعّد شروطها بشأن اتفاق غزة والملف الإنساني يزداد تعقيدًا

بحسب التقرير، يشير هذا الموقف إلى تشدد إسرائيلي متزايد في التعامل مع ملفات التبادل والتهدئة في قطاع غزة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على جهود الوسطاء ومسار المفاوضات الهادفة للوصول إلى مرحلة أكثر استقرارًا في القطاع.


تداعيات محتملة على جهود الوساطة بشأن غزة

ويُتوقع أن يزيد هذا الشرط من تعقيد المشهد السياسي والإنساني، خصوصًا في ظل الضغوط الدولية المتزايدة لتثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ بنود الاتفاق المرحلي.

موقف ترامب من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة

في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب يريد أن يعلن عن البدء بالمرحلة الثانية لاتفاق غزة يوم الخميس القادم.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: نحن على وشك انتهاء المرحلة الأولى من خطة ترامب ونركز الآن على مهمة نزع سلاح غزة وتجريد حماس منه.


نتنياهو: نبذل جهودا لإعادة جثمان آخر مخطوف من قطاع غزة
 

وأضاف نتنياهو: نبذل جهودا لإعادة جثمان آخر مخطوف من قطاع غزة، زاعما أن حماس تخرق وقف إطلاق النار، ولن نسمح لعناصرها بالتسلح وتهديدنا من جديد.

هربًا من الرصاص إلى الأمطار، مشاهد توثق معاناة سكان غزة النازحين (فيديو وصور)

الأمم المتحدة: البرد والأمطار في غزة يعرضان الفئات الأكثر ضعفا والأطفال لخطر جسيم

