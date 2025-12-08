إعلام عبري: ترامب يريد الإعلان عن بدء المرحلة الثانية لاتفاق غزة الخميس المقبل

18 حجم الخط

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يعلن عن البدء بالمرحلة الثانية لاتفاق غزة يوم الخميس القادم.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: نحن على وشك انتهاء المرحلة الأولى من خطة ترامب ونركز الآن على مهمة نزع سلاح غزة وتجريد حماس منه.



نتنياهو: نبذل جهودا لإعادة جثمان آخر مخطوف من قطاع غزة

وأضاف نتنياهو: نبذل جهودا لإعادة جثمان آخر مخطوف من قطاع غزة، زاعما أن حماس تخرق وقف إطلاق النار، ولن نسمح لعناصرها بالتسلح وتهديدنا من جديد.

وفي وقت سابق قال مسئول رفيع في "حماس": إن الحركة مستعدة لمناقشة مسألة "تجميد أو تخزين" ترسانتها من الأسلحة، ضمن اتفاقها لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، ليقدم بذلك صيغة محتملة لحل إحدى أكثر القضايا تعقيدا في الاتفاق الذي تم بوساطة أمريكية.

حماس: مستعدون لمناقشة مسألة تجميد أو تخزين أسلحة المقاومة

وجاءت تصريحات باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وهو الجهاز المسئؤول عن اتخاذ القرارات، بينما تستعد الأطراف للانتقال إلى المرحلة الثانية والأكثر تعقيدا من الاتفاق.

وقال نعيم لوكالة أسوشيتد برس: "نحن منفتحون على تبني نهج شامل لتجنب المزيد من التصعيد أو لتفادي أي اشتباكات أو انفجارات أخرى".

وأوضح نعيم أن حماس تحتفظ بـ "حقها في المقاومة"، لكنه أضاف أن الحركة مستعدة لإلقاء أسلحتها ضمن عملية تهدف للتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.