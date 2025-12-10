الأربعاء 10 ديسمبر 2025
خارج الحدود

الأمم المتحدة: البرد والأمطار في غزة يعرضان الفئات الأكثر ضعفا والأطفال لخطر جسيم

غزة
غزة
قال المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم الأربعاء، إن البرد والأمطار في قطاع غزة يعرضان الفئات الأكثر ضعفا خصوصا الأطفال حديثي الولادة لخطر جسيم.

 

غرق آلاف الخيام في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء، بغرق آلاف الخيام في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.

وشهدت مدينة غزة صباح اليوم، غرق خيام النازحين مع بداية وصول المنخفض الجوي بيرون إلى قطاع غزة، وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وتسببت عاصفة رعدية صاحبتها أمطار غزيرة في غرق وتدمير عشرات الخيام التي تؤوي نازحين فلسطينيين في قطاع غزة.

وكشفت شهادات لنازحين أن خيامهم، تطايرت خلال اليومين الماضيين، جراء الرياح العاتية التي ضربت قطاع غزة.
 

معاناة آلاف العائلات التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية من البرد والمطر

كما تسببت الأمطار الغزيرة المصاحبة لبداية المنخفض الجوي، فجر الأربعاء، في غرق عشرات خيام النازحين المنتشرة في مناطق اللجوء بقطاع غزة، ما فاقم معاناة آلاف العائلات التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية من البرد والمطر.

وشهد القطاع هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال ساعات الليل، أدت إلى غمر مساحات واسعة من تجمعات الخيام. 

وأظهرت مقاطع مصورة تدفق المياه إلى داخل أماكن الإيواء المؤقتة، متسببة في إتلاف المتعلقات الشخصية للنازحين وحرمانهم من المأوى المؤقت الذي بالكاد يقيهم قسوة الطقس.

