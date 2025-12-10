كأس عاصمة مصر، تعادل سلبي بين زد وسموحة في الشوط الأول

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، انتهى الشوط الأول من مباراة زد ضد سموحة بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمعهما ألان على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر.

وأعلن محمد شوقي، المدير الفني لنادي زد، وأحمد عبد العزيز، مدرب سموحة، عن تشكيل فريقيهما للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما على على استاد السلام.



تشكيل زد أمام سموحة

دخل فريق زد إف سي مباراته أمام سموحة في كأس عاصمة مصر بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مزيكا

في خط الدفاع: إبراهيم - محمد ربيعة - أحمد كاستيلو - محمد أشرف

في خط الوسط: كاباكا - أحمد الصغيري - نبيع - عماد - ياسر

في خط الهجوم: العسكري

فريق سموحة، فيتو

تشكيل سموحة أمام زد

فيما دخل فريق سموحة مباراته أمام زد بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: حافظ - ميدو - رجب - رضا

الوسط: سامادو - السيسي - فكري

الهجوم: الغندور - بادي - خال

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

مكافآت كأس عاصمة مصر

-بطل كأس عاصمة مصر 10 ملايين جنيه

-صاحب الوصافة 4 ملايين جنيه

-صاحب المركز الثالث 2 مليون جنيه

-صاحب المركز الرابع مليون و500 ألف جنيه

أبطال كأس عاصمة مصر

فريق مودرن سبورت هو أول بطل في تاريخ البطولة، عندما نجح فى تحقيق لقب النسخة الأولى بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة، كما حقق فريق سيراميكا لقب بطولة كأس عاصمة مصر 3 مرات متتالية، بالفوز على فرق، المصري، طلائع الجيش والبنك الأهلي في آخر 3 نهائيات.

