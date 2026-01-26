الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية فى البنك الأهلى اليوم الإثنين

العملات
العملات
18 حجم الخط

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري، واصلت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها مقابل الجنيه، ببداية تعاملات صباح اليوم الاثنين 26 يناير 2026، وذلك وفق آخر التحديثات على حركة التعاملات بحسب ما نشره البنك الأهلي المصري.

 وجاءت أسعار الصرف كالتالي: 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 47.04 جنيها.

سعر البيع 47.14 جنيها.

سعر الدولار
الدولار، فيتو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 54.17 جنيها.

سعر البيع 55.78 جنيها.

سعر اليورو
اليورو، فيتو

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 63.42 جنيها.

سعر البيع 64.32 جنيها.

سعر الجنيه ااسترليني
الجنيه الإسترليني، فيتو

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 12.49 جنيها. 

 سعر البيع 12.57 جنيها.  

 

الريال السعودى 
الريال السعودي 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 12.79جنيها. 

سعر البيع 12.83 جنيها.

سعر الدرهم الاماراتي
الدرهم الإماراتي، فيتو

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 151.83 جنيها.

سعر البيع 154.25 جنيها. 

الدينار الكويتى - فيتو 
الدينار الكويتي - فيتو 

سعر الفرنك السويسرى في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 59.43 جنيها.

سعر البيع 60.52 جنيها. 

الفرنك السويسرى 
الفرنك السويسرى 

سعر الدولار الأسترالى في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 32.15 جنيها.

سعر البيع 32.51 جنيها. 

الدولار الاسترالى 
الدولار الاسترالى 

سعر الدولار الكندى في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء 34.08 جنيها.

سعر البيع 34.42  جنيها. 

الدولار الكندى 
الدولار الكندى 

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري 

أسعار العملات الأجنبية مقابل  الجنيه المصري تتأثر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بعوامل عدة، تشمل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم. 

تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

تعتمد آلية تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري على مبدأ "سعر الصرف المرن"، وهو نظام يسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية، ويقوم البنك المركزي بتعديل سعر الجنيه بناءً على احتياجات السوق، وبالتالي تختلف أسعار الصرف بين البنوك التجارية على مستوى العملة.

متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

متابعة  أسعار الصرف في البنك المركزي المصري أمر بالغ الأهمية، سواء للأفراد أو للشركات، ويساعد ذلك في اتخاذ قرارات مالية إستراتيجية في الاستثمار أو التجارة الدولية، كما أن تغيرات أسعار الصرف يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف استيراد السلع أو الخدمات من الخارج، وكذلك على العوائد من تحويل الأموال بين الدول. 

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًّا في إدارة الاقتصاد المصري، من خلال تحديد أسعار الصرف والعمل على تحقيق استقرار مالي في البلاد، وبالتالي فإن فهم كيفية تحديد هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تتناسب مع المتغيرات العالمية والمحلية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار العملات العربية والأجنبية اسعار العملات العربية اسعار الصرف اسعار العملات اسعار العملات فى البنك الاهلى اسعار العملات فى البنك الاهلى المصرى

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر الفضة وأونصة الذهب تصل لهذا المستوى.. البورصة تربح 7 مليارات جنيه.. وشعبة الاتصالات: الهواتف محلية الصنع أغلى من المستوردة 

استقرار مؤشر الدولار عند 97.52 نقطة رغم خسائر 2025 القياسية

ارتفاع سعر الفضة اليوم الأحد بـ6 جنيهات وسط طلب عالمي متزايد

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

حركة مؤشر الذهب عالميا، الأونصة تسجل هذا السعر

سعر الاسترلينى امام الجنيه فى البنوك المصرية بتعاملات مساء الاحد

سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد

تراجع طفيف في أسعار الذهب خلال حركة البيع والشراء اليوم الأحد
ads

الأكثر قراءة

انخفاض اليوريا العادي 2468 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

المعادن الأساسية تقفز مع هبوط الدولار، والنحاس يتجه نحو 13200 للطن

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

منتخب كرة اليد راحة اليوم من مباريات كأس الأمم الأفريقية

الذهب يستقر عند 7721 جنيها بالبورصة المصرية

سعر الجنيه الذهب في الصاغة صباح اليوم الإثنين 26-1-2026

يوسف بطرس غالي يعلق على مقترح مبادلة الديون بالأصول ورهن قناة السويس

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية فى البنك الأهلى اليوم الإثنين

اليوان الصيني يسجل 6.76 جنيهات في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين

أسعار الفضة صباح اليوم الإثنين 26-1-2026

استقرار أسعار سبائك الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تكشف نهج الصحابة والسلف الصالح في شهر شعبان

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل مستقبلية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية