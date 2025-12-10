طلائع الجيش يتخطى سيراميكا بثنائية في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، فاز فريق طلائع الجيش على نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

انحصر اللعب في وسط الملعب أغلب فترات الشوط الأول دون خطورة حقيقية على المرميين، ورغم أن السيطرة كانت لصالح فريق سيراميكا كليوباترا إلا أن الأفضلية كانت من نصيب طلائع الجيش الذي استغل عاملي الأرض والجمهور وكان الأكثر إيجابية على المرمى.

وفي الدقيقة 43، أحرز طلائع الجيش هدف التقدم عن طريق إسلام محارب الذي استغل كرة عرضية من الجبهة اليسرى قابلها برأسية سكنت الشباك.

وفي الشوط الثاني، كثف فريق سيراميكا كليوباترا من ضغطه من أجل إدراك هدف التعادل، إلا أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل.

وفي الوقت بدل الضائع، أحرز طلائع الجيش هدفه الثاني بعد ركلة ركنية قابلها أحمد علاء برأسية في شباك سيراميكا لينتهي اللقاء بفوز طلائع الجيش بهدفين نظيفين.

تشكيل سيراميكا أمام طلائع الجيش

جاء تشكيل سيراميكا أمام طلائع الجيش في بطولة كأس عاصمة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو.

خط الدفاع: حسين السيد - محمد المغربي - جاستس آرثر - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو قلاوة - محمد صادق - صديق ايجولا - أحمد سمير - محمد رضا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من محمد طارق - سعد سمير - كريم نيدفيد - إبراهيم محمد - عمر الجزار - كريم الدبيس - أيمن موكا - محمد شهاب - عيسى علي ماهر.

ترتيب مجموعة سيراميكا والطلائع

بتلك النتيجة يرفع طلائع الجيش رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى في كأس عاصمة مصر، والتي تضم فرق الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

حكام مباراة طلائع الجيش وسيراميكا

أدار مباراة طلائع الجيش وسيراميكا في كأس عاصمة مصر طاقم تحكيم ضم كلا من:

مواعيد الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

الثلاثاء 9 ديسمبر

فاركو × المقاولون العرب – 5 مساءً – إستاد حرس الحدود (3-2)

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك – 8 مساءً – إستاد هيئة قناة السويس (3-3)

بيراميدز × البنك الأهلي – 8 مساءً – إستاد 30 يونيو (6-1)

الأربعاء 10 ديسمبر

طلائع الجيش × سيراميكا – 5 مساءً – إستاد جهاز الرياضة

زد × سموحة – 8 مساءً – إستاد القاهرة الدولي

الإسماعيلي × الجونة – 8 مساءً – إستاد الإسماعيلية

الخميس 11 ديسمبر

الاتحاد × المصري – 5 مساءً – إستاد السويس الجديد

وادي دجلة × بتروجيت – 8 مساءً – إستاد السلام الدولي

الجمعة 12 ديسمبر

الأهلي × إنبي – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

مكافآت كأس عاصمة مصر

-بطل كأس عاصمة مصر 10 ملايين جنيه

-صاحب الوصافة 4 ملايين جنيه

-صاحب المركز الثالث 2 مليون جنيه

-صاحب المركز الرابع مليون و500 ألف جنيه



أبطال كأس عاصمة مصر

فريق مودرن سبورت هو أول بطل في تاريخ البطولة، عندما نجح فى تحقيق لقب النسخة الأولى بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة، كما حقق فريق سيراميكا لقب بطولة كأس عاصمة مصر 3 مرات متتالية، بالفوز على فرق، المصري، طلائع الجيش والبنك الأهلي في آخر 3 نهائيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.