محافظ الأقصر يتفقد مشروع مساكن الطود تمهيدًا لافتتاحها باحتفالات العيد القومي

18 حجم الخط

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، جولة تفقدية بمركز ومدينة الطود، اليوم الإثنين، لمتابعة أعمال المرحلة الثانية من مشروع مساكن الطود، والتي يجرى تسليمها خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي خلال الشهر الجاري.

مساكن الطود بالأقصر

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، وأحمد حسن رئيس مركز ومدينة الطود، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، والمهندس جبريل حسان مدير الحدائق والبساتين، إلى جانب حضور النائب ناصر الضوي عضو مجلس الشيوخ.

وخلال الجولة وجه محافظ الأقصر بتكثيف أعمال التشجير والزراعات، وتهيئة الطرق المحيطة بالعمارات السكنية، مع زيادة عمال النظافة، وزراعة لاند سكيب يليق بالمنطقة.

كما وجه محافظ الأقصر رئيس المدينة بطرح المحلات المجاورة للعمارات السكنية، بهدف توفير مجتمع متكامل الخدمات للسكان.

وعرض عدد من الأهالي مطالبهم خلال الجولة، من بينها تغطية ترعة السلامية في المنطقة المجاورة للوحدة الصحية، حيث وجه محافظ الأقصر بتغطية 50 مترًا من الناحية الشرقية و50 مترًا من الناحية الغربية للكوبري المطل على الترعة.

كما طرح الأهالي مشكلة الصرف الصحي بمنطقة طود البلد، حيث لم يتم استكمال القطاع الاخر من المشروع، ووجّه محافظ الاقصر بمخاطبة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاتخاذ اللازم واستكمال الأعمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.