الثلاثاء 03 يونيو 2025
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خارج الحدود

محمد بن راشد يوجه رسالة لـ 19 مليون مصري

محمد بن راشد، فيتو
محمد بن راشد، فيتو

أشاد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، بالمشاركة المصرية القياسية في تحدي القراءة العربي "مسابقة القراءة الأكبر في العالم".

 تحدي القراءة العربي.. المسابقة القرائية الأكبر في العالم

وأوضح أنه شارك في المسابقة أكثر من 19 مليون طالب مصري.

وكتب بن راشد عبر حسابه في "إكس": "احتفلت جمهورية مصر العربية بمشاركتها القياسية في تحدي القراءة العربي.. المسابقة القرائية الأكبر في العالم... حيث شارك أكثر من 19 مليون طالب مصري من وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف في هذا الحراك الثقافي".

تهانينا للفائزين من جمهورية مصر

وتابع: "تحياتنا لقيادة مصر.. وتقديرنا لطلاب مصر.. وشكرنا لجميع القائمين على التعليم في مصر.. وتهانينا للفائزين من جمهورية مصر.. وننتظرهم في شهر أكتوبر القادم باذن الله في دبي لنحتفي بهم مع إخوانهم من دول العالم العربي".

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