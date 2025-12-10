عالم مصري يفوز بجائزة نوابغ العرب، حاكم دبي يكرم عباس الجمل لتفوقه بالهندسة الرقمية

18 حجم الخط

عالم مصري يفوز بـجائزة نوابغ العرب، أعلن حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات العربية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن فوز العالم المصري عباس الجمل، أستاذ هيتاشي في كلية الهندسة بجامعة ستانفورد، بجائزة نوابغ العرب في مجال الهندسة والتكنولوجيا.

العالم المصري عباس الجمل يفوزر بجائزة نوابغ العرب

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن البروفيسور المصري عباس الجمل قدّم إسهامات علمية رائدة في نظرية معلومات الشبكات، التي وضعت الأساس للعديد من الشبكات الرقمية الحديثة حول العالم.

الدكتور عباس الجمل، فيتو

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن فوز البروفيسور المصري عباس الجمل بجائزة نوابغ العرب: "كما جرت العادة، كل عام للاحتفاء بالعقول العربية ضمن جائزة نوابغ العرب وبعد تلقي آلاف الترشيحات… نعلن اليوم الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا لعام 2025، البروفيسور عباس الجمل من مصر، أستاذ هيتاشي في كلية الهندسة بجامعة ستانفورد، قدّم إسهامات علمية رائدة في نظرية معلومات الشبكات التي وضعت الأساس للعديد من الشبكات الرقمية الحديثة حول العالم".

وعن مساهمات العالم المصري، أكد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "البروفيسور عباس الجمل ساهم في تطوير مصفوفات البوابات القابلة للبرمجة (FPGA) ومستشعرات الصور CMOS المستخدمة في الهواتف الذكية، وأسهمت أعماله في تطوير التقنيات الداعمة لأنظمة الاستشعار الرقمية والحوسبة والاتصالات".

إنجازات العالم المصري عباس الجمل

وتابع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حديثه عن إنجازات العالم المصري الدكتور عباس الجمل: "نشر أكثر من 230 بحثًا علميًا، وكتابه نظرية معلومات الشبكات يُعد مرجعًا عالميًا لـطلبة الهندسة والتكنولوجيا، وتستفيد من أبحاثه كبرى الشركات التقنية حول العالم".



واختتم حاكم دبي حديثه عن العالم المصري النابغة، فقال: "نبارك للبروفيسور عباس الجمل فوزه… ونبارك لمصر وللعالم العربي هذا النبوغ الذي يثبت للعالم أن أمتنا لا تستهلك التقنيات فقط، بل تملك العقول القادرة على صناعتها وقيادة مستقبلها العلمي... عقول تنتظر من يحتفي بها… ويمنحها المنصة التي تستحق".

يذكر أن الدكتور عباس الجمل شغل منصب أستاذ مساعد في قسم الهندسة الكهربائية بـجامعة ستانفورد بين عامي 1978 و1980، وأصبح عضوا دائما في الهيئة التدريسية منذ عام 1981 وحتى الآن.

وتولى الدكتور عباس الجمل إدارة مختبر نظم المعلومات بين 2004 و2009، وأصبح رئيسا لقسم الهندسة الكهربائية بين 2012 و2017.

وساهم الدكتور عباس الجمل في تطوير أجهزة استشعار صور CMOS، التقنية المستخدمة اليوم على نطاق واسع في الهواتف والكاميرات الرقمية، كما قاد مشروع الكاميرا الرقمية القابلة للبرمجة، الذي أصبح أساس للعديد من الابتكارات في هذا المجال.

ودعم العالم المصري عباس الجمال تدريب طلاب الدكتوراه الذين أصبحوا فيما بعد روادًا في صناعة أجهزة الاستشعار. كما طور مع فريقه أجهزة حازت على جوائز مرموقة في مجال التكنولوجيا الرقمية.



