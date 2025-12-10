الأربعاء 10 ديسمبر 2025
أمطار متوسطة وغيوم كثيفة بعدة مدن في البحيرة (فيديو وصور)

حالة الطقس بالبحيرة،
حالة الطقس بالبحيرة، فيتو
شهدت محافظة البحيرة انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء مع سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة في مدن ومراكز متفرقة بالمحافظة، مع وجود رياح وغيوم كثيفة.

حالة الطقس بمحافظة البحيرة، فيتو
حالة الطقس بمحافظة البحيرة، فيتو

انتشار موسع لكافة المعدات والأطقم الفنية بالبحيرة لرفع مياه الأمطار  

وشهدت المحافظة انتشارًا موسعًا لكافة المعدات والأطقم الفنية والأجهزة وفقًا لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري والحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.

 

محافظ البحيرة تجهز 1500 معدة وطاقم  بمدن ومراكز المحافظة

وأشارت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر إلى أن المحافظة استعدت لموسم الشتاء والأمطار بأكثر من ١٥٠٠ معده وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياة على الفور

وأكدت أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير كافة الإمكانيات والدعم اللازم للفرق الميدانية لتذليل أي عقبات وضمان سلامة المواطنين، مع إستمرار التواصل مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة الأحوال الجوية بإستمرار وتطبيق كافة الإجراءات الإستباقية والطارئة لمواجهة آثار الطقس غير المستقر.

محافظ البحيرة تدعو المواطنين لتوخي الحذر أثناء فصل الشتاء 

ودعت المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة مع استمرار حالة الطقس السيئ وخاصةً في المناطق التي تشهد تجمعات مائية والإبتعاد عن أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية المكشوفة، مع الإبلاغ عن أي طارئ، لضمان التدخل السريع للفرق المختصة.

