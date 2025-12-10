وزير خارجية لبنان يرفض دعوة عراقجي لزيارة طهران

18 حجم الخط

في رد على رسالة نظيره الإيراني عباس عراقجي، اعتذر وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، عن عدم قبول الدعوة لزيارة طهران في ظل الظروف الحالية.

وأوضح في رسالته أن اعتذاره عن تلبية الدعوة لا يعني رفضًا للنقاش، إنما الأجواء المؤاتية غير متوافرة.

دعوة عراقجي لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة

وجدد رجي دعوة عراقجي لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها، معربًا عن كامل الاستعداد لإرساء عهد جديد من العلاقات البناءة بين لبنان وإيران شريطة أن تكون قائمة حصرًا على الاحترام المتبادل والمطلق لاستقلال وسيادة كل بلد وعدم التدخل في شؤونه الداخلية بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة كانت، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

كما شدد رجي في رسالته على "قناعة ثابتة بأن بناء أي دولة قوية لا يمكن أن يتم إذا لم تحتكر الدولة وحدها بجيشها الوطني حق حمل السلاح، وتكون صاحبة القرار الحصري في قضايا الحرب والسلم".

وختم قائلًا: إن عراقجي سيظل دائمًا مرحبًا به لزيارة لبنان.

أتى ذلك بعدما كشف عراقجي في منشور على منصة "إكس" في نوفمبر الماضي أن رجي دعاه في مقابلة مع قناة لبنانية إلى إجراء التفاوض.

تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان

وكتب حينها: "نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، لكننا نرحب بأي حوار بهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان، ولا حاجة لبلد ثالث. أدعو زميلي يوسف لزيارة طهران، وأنا مستعد أيضًا لزيارة بيروت بكل سرور إذا تلقيت دعوة رسمية لذلك".

