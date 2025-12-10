الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير خارجية لبنان يرفض دعوة عراقجي لزيارة طهران

عباس عراقجي وزير
عباس عراقجي وزير خارجية لبنان،فيتو
18 حجم الخط

في رد على رسالة نظيره الإيراني عباس عراقجي، اعتذر وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، عن عدم قبول الدعوة لزيارة طهران في ظل الظروف الحالية.

وأوضح في رسالته أن اعتذاره عن تلبية الدعوة لا يعني رفضًا للنقاش، إنما الأجواء المؤاتية غير متوافرة.

دعوة عراقجي لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة

وجدد رجي دعوة عراقجي لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها، معربًا عن كامل الاستعداد لإرساء عهد جديد من العلاقات البناءة بين لبنان وإيران شريطة أن تكون قائمة حصرًا على الاحترام المتبادل والمطلق لاستقلال وسيادة كل بلد وعدم التدخل في شؤونه الداخلية بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة كانت، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

كما شدد رجي في رسالته على "قناعة ثابتة بأن بناء أي دولة قوية لا يمكن أن يتم إذا لم تحتكر الدولة وحدها بجيشها الوطني حق حمل السلاح، وتكون صاحبة القرار الحصري في قضايا الحرب والسلم".

وختم قائلًا: إن عراقجي سيظل دائمًا مرحبًا به لزيارة لبنان.

أتى ذلك بعدما كشف عراقجي في منشور على منصة "إكس" في نوفمبر الماضي أن رجي دعاه في مقابلة مع قناة لبنانية إلى إجراء التفاوض.

تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان

وكتب حينها: "نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، لكننا نرحب بأي حوار بهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان، ولا حاجة لبلد ثالث. أدعو زميلي يوسف لزيارة طهران، وأنا مستعد أيضًا لزيارة بيروت بكل سرور إذا تلقيت دعوة رسمية لذلك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيران عباس عراقجي طهران لبنان وإيران لبنان

مواد متعلقة

أخبار مصر:  المصريون بالخارج يواصلون التصويت، أمطار غزيرة على 10 مدن، منتخب مصر في مهمة صعبة أمام الأردن، الطيرن الإسرائيلي يقصف لبنان

الطيران الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان واستنفار أمني في المنطقة

رئيس لبنان: اجتماع الناقورة مهد لاجتماعات مقبلة تبدأ 19 ديسمبر

رجعو القنبلة، أمريكا تطالب لبنان بإعادة قذيفة لم تنفجر خلال اغتيال قيادي فى حزب الله

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

علوم القاهرة تكتشف علاجا لمرضى الألم العضلي الليفي المزمن

موعد مباراة فلامنجو وكروز أزول في ديربي الأمريكتين والقنوات الناقلة

أكبر فضيحة تزوير شهادات في العالم، شبكة هندية تزيف مليون وثيقة لأطباء ومهندسين يعملون بالخارج

ولي أمر يعتدي على معلم بمدرسة إعدادية بالإسماعيلية بـ"مقص"

الأهلي يقترب من حسم صفقة الصباغ وجواز سفر فلسطيني ينهي الجدل

سقوط أمطار على عدد من القرى والمدن في الغربية (فيديو)

خدمات

المزيد

الريال القطري يسجل 13.09 جنيه للبيع في البنك المركزي بمنتصف تعاملات

سعر جرام الفضة اليوم الأربعاء 10-12-2025 في مصر

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من المبادئ القرآنية إلى الوثائق الدولية، رؤية الأزهر والإفتاء لحقوق الإنسان في يومها العالمي

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

تفسير رؤيا القهوة في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاح وربح مالي كبير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads