أخبار مصر:  المصريون بالخارج يواصلون التصويت، أمطار غزيرة على 10 مدن، منتخب مصر في مهمة صعبة أمام الأردن، الطيرن الإسرائيلي يقصف لبنان

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.. وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

يواصل المصريون بالخارج، اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير لعملية التصويت في 30 دائرة انتخابية أُعيدت الانتخابات بها تنفيذًا لأحكام المحكمة الإدارية العليا وتشهد المقار الانتخابية المصرية في الخارج إقبالًا متزايدًا من أبناء الجاليات للمشاركة في الاستحقاق الديمقراطي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء حيث تسقط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظات "مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، الغربية، المنوفية، الشرقية.

أعلن اللواء كمال الدالي عودته بشكل رسمي لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، وذلك بعد أن كان أعلن انسحابه من الانتخابات فور إعلان نتيجة المرحلة الأولى والتي أسفرت عن خوضه لجولة الإعادة، وذلك قبل أن تبطل المحكمة الإدارية العليا نتيجة تللك الدائرة وتقرر إعادة الانتخابات بها، والتى من المقرر أن تجرى يومي10 و11 ديسمبر الجاري.

يدخل منتخب مصر المشارك في كأس العرب، اليوم الثلاثاء، مباراة مصيرية عندما يواجه نظيره الأردني في الجولة الاخيرة بدور المجموعات في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، المقامة حاليًّا في العاصمة القطرية الدوحة.. المنتخب يواجه الأردن اليوم، رافعا شعار أكون أو لا أكون، فليس أمامه إلا تحقيق الفوز من أجل بلوغ الدور ربع النهائي وتصحيح مساره في بطولة كأس العرب، أما التعادل فقد يؤهله أيضًا ولكن بشرط، أن تنتهي مباراة الامارات والكويت بالتعادل بأي النتيجة

على خطى ولاية تكساس، أعلنت ولاية فلوريدا الأمريكية، إدراج جماعة الإخوان، ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، منظمتين إرهابيتين أجنبيتين.. وأعطى حاكم فلوريدا رونن ديسانتيس، توجيهات إلى جميع وكالات ومؤسسات الولاية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أي دعم أو امتيازات، مباشرة أو غير مباشرة، لأي جهة تقدّم "مساندة مادية" للمنظمتين، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع الأنشطة غير القانونية لهما داخل الولايةكارثة جوية تضرب الشرق الأوسط خلال 24 ساعة وتحذيرات من سيول وفيضانات

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومًا حادًّا على قارة أوروبا، متهما إياها باتخاذ مسارات وصفها بالخطرة، وذلك بعد أيام قليلة من نشر إستراتيجيته الأمنية، والتي حملت انتقادات صارخة للقارة الأوروبية بأكملها بسبب قضية الهجرة.

أعلنت هيئات الأرصاد الجوية في عدد من دول الشرق الأوسط، أن عاصفة "بايرون" العنيفة، باتت على بعد 24 ساعة فقط من منطقة الشرق الأوسط، بعد أن ضربت قبرص واليونان وتسببت في أضرار عنيفة بهما.

سجلت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها تباينًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن وبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع، في ظل متابعة يومية لحركة البيع والشراء داخل المزارع والأسواق والسلاسل التجارية.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على أطراف وادي رومين ومرتفعات إقليم التفاح، قرب بلدة جباع جنوبي لبنان. وأفادت مصادر محلية أن الغارات أدت إلى سماع دوي انفجارات كبيرة في المنطقة، ما أثار حالة من الذعر بين السكان المدنيين.

يقام مساء اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر الجاري، حفل توزيع جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية في دورتها الثانية عشرة، تحت رعاية المهندس نجيب ساويرس مؤسس الجائزة، وذلك بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور كوكبة من الشخصيات العامة والمثقفين والكتاب.

