تثير أزمة، قصة القنبلة “GBU-39B” الأمريكية الموجودة في لبنان وعلاقتها بإسرائيل

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية في تقرير لها اليوم الإثنين، عن ضغوط أمريكية على لبنان لإعادة قنبلة ذكية لم تنفجر استخدمها الجيش الإسرائيلي في الهجوم الذي استهدف القيادي في حزب الله اللبناني هيثم الطبطبائي بحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ضغوط أمريكية لإعادة القنبلة “GBU-39B” من لبنان

وجاء في تقرير صحيفة معاريف، أنه تم العثور على القنبلة الأمريكية "GBU-39B"في موقع العملية الجوية الإسرائيلية بالضاحية الجنوبية لبيروت، وأثار الطلب الأمريكي جدلا سياسيا وأمنيا في لبنان.

قدرات القنبلة “GBU-39B”



وتعد قنبلة "GBU-39B" من أكثر الأسلحة دقة وتطورا التي تستخدمها الجيوش الغربية، وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من كشف تقنياتها الحساسة، وتزن القنبلة 110 كج مجهزة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ونظام الملاحة بالقصور الذاتي، وقادرة على إصابة الهدف بدقة ضمن دائرة نصف قطرها متر واحد.

وتخشى الولايات المتحدة الأمريكية من نقل هذه القنبلة غير المنفجر إلى حزب الله ومنه إلى إيران التي قد تحلل أنظمة التوجيه والوقود الخاصة بها أو إلى روسيا والصين.

و يسمح كشف مكونات مثل متفجرات AFX-757 المتطورة أو آليات التنشيط بتطوير قدرات مضادة، وبالتالي ينظر إليها على أنها تهديد استراتيجي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة اللبنانية وجدت نفسها بين المطرقة والسندان، من جهة الضغط الأمريكي لإعادة القنبلة في أسرع وقت ممكن، ومن جهة أخرى، المعارضة المتوقعة من حزب الله وشركائه، الذين يعتبرون تسليم القنبلة انتهاكا للسيادة، ويحاولون تصوير الأمر كدليل على التدخل الأمريكي والإسرائيلي في لبنان.

