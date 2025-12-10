بمشاركة 16 دولة أفريقية، افتتاح المؤتمر الدولي للغة الروسية بالقاهرة

18 حجم الخط

‏افتتح السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو وبافل شيفتسوف، نائب رئيس الوكالة الفيدرالية للتعاون الدولي، المؤتمر الدولي للغة الروسية ‏بالقاهرة، ‏بحضور الدكتور فاديم زايتشيكوف مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر وبمشاركة 87 معلمًا من أساتذة اللغة الروسية في القارة الأفريقية ‏يمثلون 16 دولة.



تطوير الدراسات الروسية والحفاظ على الاهتمام باللغة الروسية

ينظم المؤتمر الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون الدولي بالتعاون مع جامعة موسكو الحكومية للغات، ويستمر لمدة أسبوع.



رحب السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو بالضيوف في حفل الافتتاح قائلًا: "في ظل الوضع الجيوسياسي الصعب الحالي، نُقدّر سعي الدول الأفريقية بتطوير الدراسات الروسية والحفاظ على الاهتمام باللغة الروسية، فهذا ليس مجرد وسيلة للتواصل، بل هو فرصة للاطلاع على الثقافة والعلوم العريقة وتقاليد التعاون بين بلداننا ".



وأشار بافل شيفتسوف، نائب رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون الدولي، إلى أن هذا المشروع يُمثل استمرارًا لسلسلة من المبادرات الدولية لترويج اللغة الروسية، ففي هذا العام، وبدعم من الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون الدولي، تم تنظيم "أسابيع اللغة الروسية" في تركيا وفيتنام، وذلك بمشاركة أكثر من 180 مُعلمًا للغة الروسية من أوروبا وآسيا.

واليوم، اجتمع 87 مُعلمًا للغة الروسية من 16 دولة أفريقية في القاهرة لمناقشة الخصائص الوطنية لتدريس اللغة الروسية لغير الناطقين، بهدف تعزيز التعاون التعليمي الدولي والحفاظ على مكانة اللغة الروسية في الدول الأفريقية."

تأثير اللغة الروسية على المساحة التعليمية في القارة الأفريقية



واستمرارًا لموضوع تأثير اللغة الروسية على المساحة التعليمية في القارة الأفريقية، أكد الدكتور صالح هاشم، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الدور التوحيدي للحدث، قائلا: "أصبحت اللغة الروسية لغةً توحّد ملايين البشر حول العالم. فهي تُهيئ مساحةً للحوار وتبادل المعرفة والتعاون بين الثقافات، ويسعدنا أن نشهد تنامي الاهتمام بها في الدول الأفريقية."



عقب مراسم الافتتاح الرسمي، عقدت كلا من الدكتورة إيرينا شوكينا، رئيسة إدارة شؤون التعاون الدولي بجامعة موسكو الحكومية للغات، والدكتور محمد نصر الجبالي، رئيس قسمي اللغة الروسية بجامعة MUST وبأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، جلسة نقاشية مخصصة لتاريخ وآفاق نشر اللغة الروسية في مصر.



وفي إطار برنامج التأهيل المهني المتقدم، أُقيمت محاضرة تفاعلية حول اللغة الروسية وأدبها في الفضاء الإعلامي الحديث، بالإضافة إلى ديناميكيات العمليات اللغوية.



واختتمت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر بمناقشة القضايا الراهنة في تدريس اللغة الروسية لغير الناطقين بحضور خبراء اللغة الروسية من الجزائر ومصر وجمهورية الكونغو وتنزانيا وإثيوبيا.

