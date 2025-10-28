الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

السفير الروسي: مصر ليست مهد الحضارات فحسب بل "أم بدايات السينما والفن العربي" (فيديو)

السفير الروسي جيورجي
السفير الروسي جيورجي بوريسينكو

أعرب السفير الروسي في مصر جيورجي بوريسينكو، عن تقديره العميق للعلاقات بين البلدين، مشيرا إلى الدور التاريخي لمصر في الثقافة والفن، وجاء ذلك خلال كلمته في احتفالية افتتاح ملتقى RT DOC للأفلام الوثائقية الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية.

وأكد بوريسينكو أمله في إقامة المزيد من الفعاليات المشتركة مستقبلا، مشددا على أن مصر لا تعتبر مهد الحضارات فقط، وإنما هي "أم بدايات السينما والفن العربي". 

وأشار السفير إلى أن بلاده ساعدت في تطوير السينما المصرية خلال ستينيات القرن الماضي، مستشهدا بالفيلم المشترك "الناس على النيل" الذي يتناول بناء السد العالي، واصفا الفيلم بأنه "دليل على الصداقة" بين البلدين، ووأكد أن هذا التعاون يستمر حاليا، وأن العلاقات الروسية المصرية تزداد قوة في كافة أوجه التعاون.

وتوجه السفير بالشكر إلى دار الأوبرا المصرية لاستضافتها فعاليات روسية للمرة الثانية، كما أشار إلى احتفال قناة "روسيا اليوم" مؤخرا بعيدها ال20، لافتا إلى أنها "تحظى بشعبية كبيرة في مصر والعالم العربي لنقلها الحقائق على عكس الإعلام الغربي".

وسلط بوريسينكو الضوء على أهمية الأفلام الوثائقية، فقال "إن من مميزاتها أنها تنقل الحكايات، وتوضح كيف تعيش روسيا اليوم، وكيف تحارب الغرب الذي يحاول أخذ قطعة من أرضها الديموقراطية".

وفي ختام حديثه، ذكر السفير أن العلاقات السينمائية بين البلدين تعود إلى بدايات الحرب العالمية الثانية، حيث عرضت في مصر أفلام وثائقية تنقل واقع الحرب آنذاك، وأعرب عن سعادته بأن الأصدقاء المصريين قد تعرفوا على فن السينما الروسي، معبرا عن أمنياته بأن تكون هذه الفعالية بداية رائعة لمزيد من التعاون.

الجريدة الرسمية