السفير الروسي: اليمن يعاني أزمة إنسانية حادة و17 مليون نسمة بحاجة للطعام والماء

أشار السفير الروسي لدى صنعاء يفغيني كودروف إلى أن اليمن يمر بأصعب مرحلة في تاريخه حيث يعاني أزمة إنسانية حادة، و17 مليون نسمة من سكانه بحاجة للطعام والماء.

وقال: "اليمن يمر ربما بأصعب مرحلة في تاريخه، وحسب التقديرات تجاوز عدد سكان اليمن 40 مليون نسمة، أكثر من 17 مليونا منهم يواجهون نقصا حادا في الغذاء والمياه".

وأضاف أن أكثر من 4 ملايين شخص يعانون من الجوع في المناطق الخاضعة لسيطرة مجلس القيادة الرئاسي، وأن الوضع لا يتحسن رغم جهود الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن روسيا من كبار المصدرين العالميين للحبوب وأن اليمن من أبرز مستوردي الحبوب الروسية، حيث تم توريد مليوني طن لليمن العام الماضي من أصل 72 مليون طن من إجمالي صادرات روسيا.

ويشهد اليمن صراعا طويلا بين الحكومة وحركة "أنصار الله" الحوثية، مما أدى إلى أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة من بين الأكثر حدة في العالم، مع مقتل 377 ألف شخص وإلحاق خسائر اقتصادية بلغت 126 مليار دولار، في حين يحتاج حوالي 80% من السكان إلى مساعدات إنسانية.

السفير الروسي اليمن صنعاء يفغيني كودروف
