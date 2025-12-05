الجمعة 05 ديسمبر 2025
خارج الحدود

موسكو تحذر من خطة أوروبا لتمويل كييف بأصول روسية

 حذر السفير الروسي لدى ألمانيا سيرجي نيتشاييف، مساء اليوم  الجمعة، من أن خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصول روسية مجمدة لتمويل أوكرانيا في الحرب ضد موسكو، ستكون لها "عواقب بعيدة المدى" على التكتل.


وقال نيتشاييف في بيان إن "أي عملية تتصل بأصول سيادية روسية بدون موافقة روسيا تُعتبر سرقة"، مضيفًا أنه "من الواضح أيضًا أن سرقة أموال حكومية روسية ستترتب عليها عواقب بعيدة المدى"، وفق فرانس برس.

مسار نحو فوضى قانونية

 كما أردف أن "الخطوة غير المسبوقة" من شأنها تدمير السمعة التجارية للاتحاد الأوروبي وإغراق حكومات أوروبية في دعاوى قضائية لا نهاية لها".


كذلك تابع نيتشاييف: "إنه في الواقع، مسار نحو فوضى قانونية وتدمير أسس النظام المالي العالمي، وهو ما سيضرب الاتحاد الأوروبي في المقام الأول"، مشددًا: "نحن على ثقة بأن هذا الأمر مفهوم في بروكسل وبرلين".


فيما ختم قائلًا إن الخطة تظهر أن أوروبا لا تملك "الموارد اللازمة" لمواصلة دعم أوكرانيا.


خطة لاستخدام اصول روسية بـ90 مليار يورو

 أتى ذلك بعد أن كشف الاتحاد الأوروبي الأربعاء عن خطة لاستخدام أصول روسية مجمدة للمساعدة في تمويل أوكرانيا بمبلغ 90 مليار يورو على مدى العامين المقبلين، رغم معارضة بلجيكا حيث تجمد الحصة الأكبر من الأصول.


ومن المقرر أن يناقش المستشار الألماني فريدريش ميرتس الخطة مع نظيره البلجيكي بارت دي ويفر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين مساء الجمعة.


مواصلة دعم أوكرانيا

 يذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي كانوا تعهدوا مواصلة دعم أوكرانيا في ظل تزايد الضغوط العسكرية وتلك التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار سعيه لإنهاء الحرب في تسوية يعتبرونها غير مواتية لكييف.

