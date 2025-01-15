للمرأة العاملة، نظام غذائي في الشتاء للحفاظ على وزنك

مع قدوم فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يعاني الكثير من الأشخاص، خاصة النساء العاملات، من تحديات متعلقة بزيادة الوزن.



وذلك يعود إلى التغيرات في نمط الحياة، وازدياد الشهية نتيجة برودة الجو، وقلة النشاط البدني، لذلك تحتاج المرأة العاملة إلى نظام غذائي متوازن يمدها بالطاقة دون التسبب في زيادة الوزن، مع مراعاة جدولها المزدحم ومتطلبات حياتها اليومية.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن المرأة العاملة في الشتاء تحتاج إلى نظام غذائي متوازن ومناسب لظروفها اليومية، بحيث يحافظ على وزنها ويوفر لها الطاقة اللازمة.

نظام غذائي صحي للمرأة العاملة

وفيما يلي تستعرض الدكتورة مروة، نظامًا غذائيًا يناسب المرأة العاملة في الشتاء، مع نصائح عملية للحفاظ على الوزن والصحة العامة.



وجبة الإفطار: البداية الصحية ليوم نشيط

الإفطار هو أهم وجبة في اليوم، خاصة في الشتاء، حيث يحتاج الجسم إلى دفعة من الطاقة لتعزيز التمثيل الغذائي. يُفضل تناول وجبة غنية بالبروتين والألياف لإعطاء الشعور بالشبع لفترة أطول. يمكن للمرأة العاملة اختيار:



بيض مسلوق أو أومليت بالخضروات: مصدر غني بالبروتين، ويساعد في الحفاظ على كتلة العضلات.

شريحة توست من الحبوب الكاملة مع زبدة الفول السوداني: تمد الجسم بالطاقة والألياف.

كوب من الشوفان مع الحليب الدافئ وقطع الفواكه الموسمية مثل التفاح أو البرتقال: وجبة غنية بالعناصر الغذائية وسهلة التحضير.

مشروب ساخن صحي: كوب من الشاي الأخضر أو القهوة السوداء بدون سكر أو حتى مشروب القرفة بالحليب لتعزيز التمثيل الغذائي.



وجبة خفيفة منتصف اليوم: السيطرة على الجوع

بين الإفطار والغداء، تحتاج المرأة العاملة إلى وجبة خفيفة للحفاظ على مستوى الطاقة وتقليل الشعور بالجوع المفرط خلال الغداء. خيارات صحية تشمل:

حفنة صغيرة من المكسرات النيئة (اللوز، الجوز، البندق).

كوب زبادي يوناني منخفض الدسم مع ملعقة صغيرة من العسل.

خضروات طازجة مثل الخيار والجزر مع ملعقة صغيرة من الحمص أو الجبن القريش.

تفاحة أو كيوي: فواكه غنية بالألياف ومنخفضة السعرات الحرارية.



وجبة الغداء: التوازن المثالي بين العناصر الغذائية

وجبة الغداء هي الوجبة الرئيسية، ويجب أن تحتوي على مزيج من البروتين، الكربوهيدرات المعقدة، والدهون الصحية. أمثلة لوجبات متوازنة:

صدر دجاج مشوي أو سمك مشوي: مصادر للبروتين قليل الدهون.

طبق من السلطة الخضراء: مزيج من الخضروات الورقية مثل السبانخ، والخيار، والطماطم، والجزر، مع قليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

كوب من الأرز البني أو الكينوا أو البطاطا الحلوة: كربوهيدرات معقدة تمد الجسم بالطاقة.

شوربة العدس أو الخضار: خيار مثالي في الشتاء يمنح الشعور بالدفء والشبع.

إذا كنتِ تتناولين الغداء في مكان العمل، يُمكنكِ تحضير وجبة غداء صحية من المنزل في وعاء محكم الإغلاق.

وجبة خفيفة بعد الظهر: سد الجوع حتى العشاء

بعد ساعات من العمل، قد تشعر المرأة العاملة بالجوع. تناول وجبة خفيفة صحية في هذا الوقت يمنع الإفراط في تناول الطعام على العشاء.

أمثلة على ذلك:

شريحة من التوست مع الأفوكادو المهروس.

مشروب دافئ مثل الكاكاو الطبيعي مع الحليب منزوع الدسم.

كوب من الفشار قليل الزيت والملح.

عشاء صحي لإنقاص الوزن



وجبة العشاء: خفيفة وصحية

وجبة العشاء في الشتاء يجب أن تكون خفيفة، لتجنب الشعور بالثقل وللحفاظ على الوزن. خيارات العشاء:

شوربة خفيفة مثل شوربة الكوسة أو القرنبيط مع شرائح خبز الحبوب الكاملة.

سلطة خضراء مع مصدر بروتين خفيف مثل التونة أو البيض المسلوق.

قطعة من الجبن القريش مع خيار وطماطم.

السوائل والمشروبات الساخنة: ضرورية للترطيب والدفء

في فصل الشتاء، تقل رغبة الكثيرين في شرب الماء بسبب البرد، مما يسبب الجفاف ويؤثر على الصحة العامة. المرأة العاملة يجب أن تحرص على شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا. يمكن تنويع السوائل بتناول مشروبات ساخنة خالية من السكر مثل:

شاي الأعشاب (البابونج، النعناع، الزنجبيل).

مشروب القرفة أو الزنجبيل بالحليب.

ماء دافئ مع شرائح الليمون.



نصائح هامة للمرأة العاملة في الشتاء



تجنب السكريات والمخبوزات المكررة: مع البرد، قد تشعرين برغبة في تناول الحلويات، لكن الأفضل استبدالها بفواكه طازجة أو مشروبات ساخنة خفيفة.

تحضير الوجبات مسبقًا: لضمان تناول طعام صحي أثناء العمل، يمكنك تخصيص وقت لتحضير وجبات الأسبوع وتخزينها في الثلاجة.

الحركة والنشاط: حتى مع جدول مزدحم، حاولي المشي لمدة 10-15 دقيقة يوميًا أو ممارسة التمارين الخفيفة في المنزل.

تناول وجبات منتظمة: تأخير أو تخطي الوجبات يؤدي إلى الشعور بالجوع المفرط وتناول كميات كبيرة لاحقًا.

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