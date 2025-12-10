الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة 3 مسجلين خطر للجنايات بتهمة غسل 180 مليون جنيه بالقاهرة والشرقية

حبس متهمين
حبس متهمين
18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة بإحالة 3 مسجلين خطر إلى محكمة الجنايات بتهمة غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات بمحافظتي القاهرة والشرقية.

البداية كانت عندما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مواجهة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي يضم 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة مقيمين بمحافظتي الشرقية والقاهرة.


غسل أموال بقيمة 180 مليون جنيه في الشرقية والقاهرة

وكشفت التحريات أن المتهمين تورطوا في ارتكاب جرائم غسل أموال بلغت قيمتها نحو 180 مليون جنيه، وهي مبالغ متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة. كما تبين قيامهم بمحاولات لإخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات بهدف إظهارها ككيانات مشروعة.

وتأتي هذه الضربة ضمن استراتيجية الوزارة لملاحقة مصادر التمويل غير المشروع، وحصر ورصد ممتلكات العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تعرف على عقوبة جريمة غسل الأموال طبقا للقانون
 

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال هذه الجريمة، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة القاهرة الشرقية محكمة الجنايات وزارة الداخلية جرائم غسل الأموال قانون مكافحة غسيل الأموال

مواد متعلقة

ضبط 3 عناصر جنائية بتهمة غسل 160 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبط 3 عناصر جنائية متورطين في غسل 160 مليون جنيه من المخدرات

تجديد حبس عاطلين بتهمة غسل 200 مليون جنيه من النصب والاحتيال

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 200 مليون جنيه من النصب والاحتيال

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

علوم القاهرة تكتشف علاجا لمرضى الألم العضلي الليفي المزمن

موعد مباراة فلامنجو وكروز أزول في ديربي الأمريكتين والقنوات الناقلة

ولي أمر يعتدي على معلم بمدرسة إعدادية بالإسماعيلية بـ"مقص"

سقوط أمطار على عدد من القرى والمدن في الغربية (فيديو)

أكبر فضيحة تزوير شهادات في العالم، شبكة هندية تزيف مليون وثيقة لأطباء ومهندسين يعملون بالخارج

موعد جنازة وعزاء شقيقة رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس

خدمات

المزيد

الريال القطري يسجل 13.09 جنيه للبيع في البنك المركزي بمنتصف تعاملات

سعر جرام الفضة اليوم الأربعاء 10-12-2025 في مصر

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من المبادئ القرآنية إلى الوثائق الدولية، رؤية الأزهر والإفتاء لحقوق الإنسان في يومها العالمي

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

تفسير رؤيا القهوة في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاح وربح مالي كبير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads