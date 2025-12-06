تجديد حبس عاطلين بتهمة غسل 200 مليون جنيه من النصب والاحتيال

18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عاطلين بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم 15 يوما على ذمة التحقيق.



البداية عندما تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.



غسل 200 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

واستغل المتهمان الأموال بزعم استثمارها في مجال الإنتاج الحيواني والداجني مقابل وعود بأرباح مالية، في حين كانت الأموال ناتجة عن عمليات احتيالية، وحاولا إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر شراء وحدات سكنية وأراضٍ زراعية وسيارات وتأسيس شركات.

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي ارتكباها بنحو 200 مليون جنيه.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

