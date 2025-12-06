السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس عاطلين بتهمة غسل 200 مليون جنيه من النصب والاحتيال

محكمة؛ فيتو
محكمة؛ فيتو
18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عاطلين بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم  15 يوما على ذمة التحقيق.


البداية عندما تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.


غسل 200 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين 

واستغل المتهمان الأموال بزعم استثمارها في مجال الإنتاج الحيواني والداجني مقابل وعود بأرباح مالية، في حين كانت الأموال ناتجة عن عمليات احتيالية، وحاولا إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر شراء وحدات سكنية وأراضٍ زراعية وسيارات وتأسيس شركات.

 وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي ارتكباها بنحو 200 مليون جنيه.


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة النصب على المواطنين قطاع مكافحة جرائم الأموال النيابة العامة

مواد متعلقة

حبس عاطل بتهمة النصب والاحتيال على مواطنين في الزيتون

تجديد حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية

الأكثر قراءة

فرق غوص متطوعة تصل مصرف الزوامل بالشرقية للبحث عن التماسيح (صور)

مدبولي يوجه بتكثيف جهود منظومة الشكاوى الحكومية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز ضد بتروجيت

برعاية السيسي، انطلاق الجلسة الافتتاحية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

انقلاب طقسي 180 درجة، انخفاض حاد بدرجات الحرارة، أمطار رعدية وبرق وسيول، رياح وأتربة تصل القاهرة، واضطراب بالملاحة البحرية

انخفاض كبير والقاهرة تسجل 21، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

قبل اللقاء المرتقب اليوم بكأس العرب، تاريخ مواجهات منتخب مصر والإمارات

تفسير حلم دخول السوق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المعيشية

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف: مصر تظل عبر التاريخ قبلة التلاوة وموطن جمال الأداء القرآني

تفسير حلم دخول السوق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المعيشية

15 دعاء من الكتاب والسنة يمكن أن تبدأ بها يومك

المزيد
الجريدة الرسمية
ads