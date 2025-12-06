السبت 06 ديسمبر 2025
خارج الحدود

وزير الخارجية لـ رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: اتخذنا إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار

 التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم، مع بورج برانديه رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش منتدى الدوحة.

مبادرات وأفكار مبتكرة لدعم جهود التنمية

 وأشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر والمنتدى من خلال مبادرات وأفكار مبتكرة لدعم جهود التنمية.  

كما استعرض جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى الأولوية التي توليها مصر لتعزيز دور القطاع الخاص واضطلاعه بدور رئيسي في قيادة عجلة التنمية الوطنية، منوهًا إلى الإجراءات الطموحة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتقديم المزيد من الحوافز لهم.

 

محددات الموقف المصري من الأزمات بالمنطقة

 وشهد اللقاء نقاشا حول التطورات الإقليمية، حيث استعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصري من الأزمات بالمنطقة، مؤكدًا أن مصر تواصل جهودها لتحقيق السلم والأمن والاستقرار فى الاقليم.

