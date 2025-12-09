الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
خارج الحدود

وزير الخارجية: إقامة الدولة الفلسطينية ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة

لقاء وزير الخارجية
لقاء وزير الخارجية مع شارل ميشيل
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الثلاثاء، شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي السابق، حيث تناول الجانبان مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وآفاق تطويرها، وآخر المستجدات على المستوى الإقليمي.

 لقاء وزير الخارجية مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي السابق
 لقاء وزير الخارجية مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي السابق

انعقاد القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي

 ثمن الوزير عبد العاطي خلال اللقاء انعقاد القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي التي عُقدت في بروكسل يوم ٢٢ أكتوبر، والتي عكست الإرادة المشتركة للدفع قدمًا بالشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم التوقيع عليها في مارس ٢٠٢٤. 

كما أعرب عن التطلع لجذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية، وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وتعزيز شراكات القطاع الخاص بين الجانبين المصرى والأوروبى.

 لقاء وزير الخارجية مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي السابق
 لقاء وزير الخارجية مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي السابق

تطورات الأوضاع في قطاع غزة

شهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر المستمرة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وفقًا لاتفاق شرم الشيخ للسلام، مشددًا على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣ بشأن غزة، وضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من الاضطلاع بولايتها، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية دون عوائق. 

 لقاء وزير الخارجية مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي السابق
 لقاء وزير الخارجية مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي السابق

أهمية إيجاد الآفق السياسى لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني

كما شدد على أهمية إيجاد الآفق السياسى لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني وفى مقدمتها حقه في تقرير المصير، منوهًا بأن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية يعد الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

شهد اللقاء كذلك استعرض تطورات الأوضاع فى السودان وسوريا، فضلا عن الملف النووى الايرانى، حيث ابرز الوزير عبد العاطى الجهود التى تبذلها مصر لتحقيق السلام والامن والاستقرار فى المنطقة.

