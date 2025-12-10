الوفد السعودي بحضرموت: المملكة والإمارات تسعيان لإحلال السلام باليمن

18 حجم الخط

قال رئيس الوفد السعودي إلى حضرموت اللواء محمد القحطاني: إن موقف السعودية ثابت تجاه محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، في دعم التهدئة ووقف الصراع.

المملكة والإمارات تبذلان كل الجهود من أجل إحلال السلام الشامل في اليمن

وأوضح في لقاء مع مجموعة من قبائل المحافظة اليمنية اليوم الأربعاء، أن المملكة والإمارات تبذلان كل الجهود من أجل إحلال السلام الشامل في اليمن.

خروج قوات المجلس الانتقالي

وشدد على أن قضية الجنوب قضية عادلة لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها، مضيفًا أن "موقف المملكة هو المطالبة بخروج كافة القوات التابعة للمجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة.

إلى ذلك، قال:" نرفض إدخال حضرموت في صراعات جديدة لا تتحملها المحافظة".

وأشار إلى أن المجتمع الحضرمي مسالم، والمحافظة ليست ميدانا للصراع.

وأكد على دعم "قوات درع الوطن لتولي مسؤولية وحماية المعسكرات في حضرموت والمهرة".

أتت تلك التصريحات بعدما تصاعدت التوترات خلال الأسابيع الماضية بين حلف قبائل حضرموت وقوات النخبة الحضرمية ووحدات أمنية أخرى، على خلفية انتشار قوات "المجلس الانتقالي" القادمة من خارج المحافظة في مواقع كانت تتولى إدارتها قوات محلية.

وأعلن حلف القبائل سيطرته على منشآت نفطية في حقول المسيلة لحماية الثروات المحلية.

في حين حذر مسؤولون محليون وقادة عسكريون من أن هذه التحركات قد تفتح باب الفوضى وتهدد باستهداف النسيج الاجتماعي في واحدة من أهم المحافظات النفطية في البلاد، وسط دعوات للتهدئة وتجنب أية خطوات قد تدفع نحو صراع داخلي.

