السيسي يصدر قرارا جمهوريا مهما
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 702 لسنة 2025 بمد المدة المحددة لشركة الاستثمار الكويتية المصرية الصادر بتأسيسها القانون رقم 77 لسنة 1974 المشار إليه، وذلك لمدة عام ثان وأخير اعتبارًا من 2025/9/22 حتى 2026/9/21.
ونشر قرار رئيس الجمهورية بالجريدة الرسمية.
