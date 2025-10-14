جاد الكريم: الدبلوماسية المصرية لعبت دورًا محوريًا في فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان

أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك توجه مهم جدًا اتخذته الدولة خلال السنوات الأخيرة، يحسب للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، كونها أصبحت أكثر التزامًا في تقديم تقاريرها للجان معاهدات حقوق الإنسان في مواعيدها، وأكثر تفاعلا مع الآليات الأممية بشكل أكبر وأعمق.



وأوضح «جاد الكريم» في تصريحات لـ«فيتو» أن مصر قبل عام 2021 كانت تتأخر في إرسال تقاريرها الدورية إلى لجان معاهدات وهي طرف فيها، لكن بعد عام 2021 التزمت الدولة التزامًا واضحًا ودقيقًا بتقديم تقاريرها في مواعيدها المحددة، وأصبحت أكثر تفاعلًا مع تلك اللجان والآليات».



وأشار إلى أن هذا التطور أسهم في تعزيز حضور مصر في الملف الحقوقي على المستوى الدولي حضورًا لافتًا، حيث أصبح لمصر حضور نشط وواضح، إلى جانب أداء دبلوماسي رفيع تقوم به البعثة المصرية في مقر الأمم المتحدة بجنيف، يعكس جدية الدولة في إدارة هذا الملف.

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن هناك عاملين أساسيين أدّيا إلى هذه النتيجة، العامل الأول: هو تعميق التزام مصر بتعاونها مع الآليات الأممية، بما في ذلك لجان المعاهدات، أما العامل الثاني: فهو الأداء الجيد للدبلوماسية المصرية في جنيف، التي نجحت في عرض الموقف المصري بشكل موضوعي ومهني.

وقال:"هذا التطور يترتب عليه أيضًا التزامات إضافية على الدولة المصرية، باعتبارها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2026 إلى 2028، فهي واحدة من الدول التي تسهم في اتخاذ وصياغة القرار الحقوقي الأممي، وهو ما يضع على عاتقها مسؤولية مضاعفة لتعزيز معايير حقوق الإنسان داخليًا، والسعي نحو مزيد من الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مؤكدًا أن الدبلوماسية المصرية التي ستمثل الدولة في مجلس حقوق الإنسان قادرة على ذلك".

وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قال جاد الكريم: «إن مصر ما زالت تواجه بعض التحديات في مجال حقوق الإنسان، ونحن الآن أمام نقاش حول تحديث الاستراتيجية، التي تنتهي في سبتمبر 2026، وأتصور أنه يجب البدء فورًا في عملية تشاورية واسعة لتحديثها».

وأضاف: «نأمل أن تكون النسخة الجديدة من الاستراتيجية أكثر طموحًا، وأن تتضمن آليات متابعة وقياس أكثر دقة وفاعلية، وأن يتم تقييم أمين وموضوعي ودقيق لما تحقق وما لم يتحقق».

وأوضح أن «الاستراتيجية الوطنية الحالية تضمنت أكثر من 200 غاية كانت تسعى لها، جزء منها تحقق بالفعل، بينما لا يزال جزء آخر بحاجة إلى مزيد من الجهد والمتابعة»، مشددًا على أهمية أن يصاحب عملية التحديث حوار مجتمعي شامل، يشارك فيه جميع الأطراف المعنية، لمراجعة ما تم إنجازه وما لم يتم، وكيفية ضمان تحقيق الأهداف في النسخة الجديدة من الاستراتيجية».

واختتم جاد الكريم قائلًا: «نحن نتطلع إلى استراتيجية أكثر طموحًا، تضع آليات واضحة للمتابعة والمساءلة، وتستفيد من الدروس والخبرات التي اكتسبناها خلال السنوات الماضية».

فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان

وفازت جمهورية مصر العربية بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة ٢٠٢٦ - ٢٠٢٨، وذلك خلال الانتخابات التي تمت اليوم الثلاثاء ١٤ أكتوبر بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وحصلت مصر على ١٧٣ صوتًا تأكيدًا لحجم الدعم الدولي لترشحها. ويعد هذا الفوز هو الثالث لمصر بعضوية المجلس، منها فترتين خلال رئاسة الرئيس السيسي، بما يعكس الثقة في الدور المصري الفاعل في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي.

ويمثل ذلك انتصارا جديدا للدولة المصرية وجهازها الدبلوماسى، وتجسيدًا لما تحظى به مصر من مكانة مرموقة وتقدير متزايد على الساحة الدولية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

