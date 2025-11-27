قومي حقوق الإنسان يستقبل الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي

18 حجم الخط

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير محمود كارم، السيدة كايسا أولونجرين الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان والوفد المرافق لها، بحضور الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، وعدد من أعضاء المجلس.

الشراكة بين المجلس والاتحاد الأوروبي

وخلال اللقاء رحّب رئيس المجلس بزيارة المسؤولة الأوروبية، مؤكدًا أهمية الشراكة الممتدة بين المجلس والاتحاد الأوروبي في دعم حقوق الإنسان وبناء القدرات وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني.



جهود المجلس في دعم الحقوق والحريات

واستعرض كارم جهود المجلس في متابعة الانتخابات، وتطوير آليات تلقي الشكاوى، والتوسع في برامج التوعية والتدريب، بالإضافة إلى دوره في دعم الحوار مع الشباب والجامعات ومراكز الأبحاث، ومساندة المدافعين عن حقوق الإنسان.

إشادة أوروبية وتطلع لتوسيع التعاون

ومن جانبها، أشادت أولونجرين بالدور الذي يقوم به المجلس في تعزيز الحقوق والحريات، مؤكدة تطلعها إلى توسيع التعاون خلال الفترة المقبلة، وخاصة في مجالات المتابعة والتدريب والدعم الفني.





حضور واسع من المجتمع المدني والخبراء

وشهد اللقاء حضور ممثلي منظمات المجتمع المدني، ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، وطلاب من الجامعات المصرية، وخبراء.



تعزيز الشراكات الدولية

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص المجلس على تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات مع المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

