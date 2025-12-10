لافروف: الاتحاد الأوروبي يعاني من عمى سياسي ميؤوس منه

18 حجم الخط

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، إسقاط 50 مسيرة روسية استهدفت مواقع مختلفة من البلاد، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

إسقاط 50 مسيرة روسية استهدفت مواقع مختلفة من البلاد

كما أعلن الجيش الأوكراني أن 29 مسيرة روسية استهدفت بشكل مباشر 9 مواقع أوكرانية جنوبي وشرقي البلاد.

وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: سنرد على نشر أي قوات عسكرية أجنبية على الأراضي الأوكرانية ونستعد لذلك.

وأضاف: ترامب لا يسرع في رفع العقوبات عن روسيا بل على العكس يكثفها.

لافروف: لا نية لنا أبدا بشن حرب على أوروبا

كما أضافك لا نية لنا أبدا بشن حرب على أوروبا ولكن سنرد على أي خطوة عدائية

وتابع وزير الخارجية الروسي: نقدر جهود ترامب في سعيه لوضع حد للصراع في أوكرانيا عبر السبل الدبلوماسية

وأضاف: الاتحاد الأوروبي يعاني من عمى سياسي ميؤوس منه ويخدع نفسه بوهم أن بإمكانه هزيمة روسيا، وسنرد على أي محاولة للاستيلاء على أصولنا المالية في الغرب.

جدير بالذكر أن الكرملين، قال قبل وقت سابق إن سيرجي لافروف يمارس مهام وزير خارجية روسيا كالمعتاد.

واقترح أن يتجاهل الناس تكهنات وردت في وسائل إعلام غربية تفيد بأنه ربما لم يعد من المفضلين لدى الرئيس فلاديمير بوتين.

​وغاب لافروف (75 عاما)، وهو دبلوماسي مخضرم من الحقبة السوفيتية معروف بأسلوبه القوي في التفاوض، عن اجتماع مهم في الكرملين الأسبوع الماضي كان يحضره عادة.

واختار بوتين شخصا آخر لحضور قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا في وقت لاحق من الشهر، وهو الدور الذي كان لافروف يقوم به من قبل.

ونفى الكرملين يوم الجمعة الماضي تكهنات عن أن لافروف أصبح من المغضوب عليهم لدى بوتين بعد أن توقفت جهود تنظيم قمة بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي.

