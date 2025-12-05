أول تعليق من روسيا على منح ترامب جائزة فيفا للسلام

18 حجم الخط

علق الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي وكبير المفاوضين الروس كيريل دميترييف على منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة السلام من الفيفا، مؤكدا أن روسيا تثمن جهوده لإحلال السلام.

فوز ترامب بالنسخة الأولى لـ جائزة فيفا للسلام

وكتب دميترييف في حسابه على منصة "إكس": "الرئيس ترامب يحصل على أول جائزة سلام من فيفا. روسيا والعديد من الدول الأخرى تقدّر وتشيد بجهوده في صنع السلام".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الجمعة تعليقا علي الفوز بالنسخة الأولى لـ جائزة فيفا للسلام: شرف كبير لي الفوز بالجائزة.

وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أنقذنا الكثير من الأرواح.

وأضاف ترامب: تم تحقيق أرقام قياسية في مبيعات تذاكر كأس العالم 2026.. نعمل مع كندا والمكسيك للتنسيق بشأن كأس العالم 2026.

ترامب يعلن الاقتراب من إنهاء الحرب التاسعة

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا: أنهيت 8 حروب ونقترب من إنهاء التاسعة.

