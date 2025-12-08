الكرملين: لقاء بوتين وويتكوف شهد بحثا معمقا لسبل التسوية في أوكرانيا

18 حجم الخط

أشار متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في موسكو مؤخرا شهد بحثا معمقا ومفصلا لسبل التسوية في أوكرانيا.

ولفت بيسكوف إلى أن موسكو تولي أهمية للتعرف على نتائج حوار واشنطن وكييف بعد المشاورات الروسية الأمريكية في الكرملين.

وأكد أن آفاق استعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة قد تفتح من خلال إزالة النقاط الخلافية وأن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تتخذ مواقف مختلفة وهناك دائما مخاوف من أن الإدارة المقبلة ستغير مسار السياسة الخارجية.

وعن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة، قال بيسكوف إنها تعجب روسيا حيث تتحدث عن ضرورة الحوار.

روسيا تعلن سيطرتها على قريتين إضافيتين شرقي أوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، عن سيطرتها على قريتين إضافيتين شرقي أوكرانيا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 171 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد.

أخبار جيدة قريبًا بشأن التسوية في أوكرانيا

بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضي، عن الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا: أنهيتُ 8 حروب ونقترب من إنهاء التاسعة.

في سياق متصل، أعرب نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، عن أمله في صدور "أخبار جيدة" خلال الأسابيع المقبلة بخصوص جهود تسوية النزاع في أوكرانيا.

وقال فانس في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" يوم الخميس: "أعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا، لكننا لم نصل بعد إلى خط النهاية، أظن أن هناك أملا في أن تظهر خلال الأسابيع القليلة المقبلة أخبار جيدة في هذا الشأن".

وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أنه "يشاطر إدارة البيت الأبيض الشعور بالإحباط لأن الأزمة الأوكرانية لم تُحل بعد"، قائلا: "نحن بالفعل نشعر بخيبة أمل، وكذلك البيت الأبيض بأكمله.. كنا نعتقد حقا أن إنهاء هذه الحرب سيكون أسهل ما يمكن وقد صرح الرئيس دونالد ترامب بذلك مليون مرة".

