تقرير الحكم يهدد ريال مدريد بعقوبات مرتقبة بعد مباراة سيلتا فيجو

كشفت تقارير صحفية أن الحكم أليخاندرو كينتيرو جونزاليس وثق في تقريره تفاصيل ما حدث في مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو، وحالة الغضب التي سيطرت على لاعبي الريال في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وتلقى ريال مدريد، هزيمة قاسية، بهدفين دون رد، خلال مواجهة سيلتا فيجو، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر الليجا.

تفاصيل أحداث مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فقد وثّق الحكم، تفاصيل الأحداث التي انفجرت في البرنابيو، حيث جاءت حالات الطرد، لتشمل فران جارسيا، وألفارو كاريراس، والمهاجم الشاب إندريك، وسط حالة توتر واضحة داخل صفوف الملكي.

وجاء الطرد الأول في الدقيقة 64، حين تلقى جارسيا بطاقة صفراء ثانية أدت إلى خروجه من الملعب.

وفي الدقيقة 90، دوّن الحكم، طرد ألفارو كاريراس، بسبب توجهه إليه بعبارة مباشرة "أنت سيئ جدًا"، مما اعتبره الحكم، إساءة تستوجب الطرد الفوري.

ولم تتوقف الأحداث عند هذا الحد، إذ أكد الحكم في تقريره طرد إندريك في الدقيقة 90، بعدما نهض من على مقاعد البدلاء، وغادر المنطقة الفنية، وتوجه إلى الحكم الرابع صارخًا بصوت عال، مما اضطر أفراد الجهاز الفني للتدخل والسيطرة عليه وإبعاده.

كما كشف الحكم عن واقعة إضافية قد تترتب عليها عقوبة مؤثرة، موضحًا أنه عقب نهاية المباراة، وأثناء التواجد في نفق غرف تبديل الملابس، اقترب منه داني كارفاخال، مرتديًا ملابس مدنية، وقال له: "هذا المستوى الذي تقدمونه ثم تخرجون لتبكوا في المؤتمر الصحفي".

وعلى مستوى الجهاز الفني، تلقى المدرب تشابي ألونسو بطاقة صفراء في الدقيقة 73 بسبب احتجاجه على أحد قرارات الحكم من داخل المنطقة الفنية، في حين نال رودريجو وفيدي فالفيردي، بطاقة صفراء أيضًا للسبب ذاته.

وبينما لا تزال العقوبات المرتقبة لكل حالة طرد، قيد الانتظار، يدرك ريال مدريد أنه يواجه ضربة قاسية، خصوصًا في ظل النقص الكبير في عناصره الدفاعية، بعدما جاءت هذه الأحداث مباشرة عقب إصابة إيدير ميليتاو خلال مواجهة سيلتا فيجو.

