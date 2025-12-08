الإثنين 08 ديسمبر 2025
ريال مدريد يسقط أمام سيلتا فيجو 2-0 في الدوري الإسباني

سقط فريق ريال مدريد في فخ الخسارة أمام سيلتا فيجو بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت بينهما مساء الأحد، بملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

 

جاء هدف سيلتا فيجو الأول في مرمى ريال مدريد عن طريق فيليوت سفيدبيرج بالدقيقة 54 من عمر اللقاء ثم عزز نفس اللاعب فيليوت سفيدبيرج تفوق سيلتا فيجو بالهدف الثاني بالدقيقة 90 +3.

وبهذه النتيجة فقد ريال مدريد ثلاث نقاط مهمة في صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني الذي يتصدره برشلونة برصيد 40 نقطة.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 36 نقطة فيما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 19 نقطة بالمركز العاشرة في جدول الليجا.

وتعرض لاعب ريال مدريد فرانسيسكو جارسيا للطرد بالدقيقة 65  وذلك بعدما أشهر الحكم  البطاقة الصفراء ثانية لفران جارسيا ثم بطاقة حمراء بيخرج جارسيا من المباراة ليكمل ريال مدريد اللقاء منقوص العدد.

 

كما تعرض لاعب ريال مدريد ألفارو كاريراس للطرد من المباراة بالدقيقة 90 +2 بعدما أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية  للاعب ثم بطاقة حمراء. 

 

تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو 
 

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: راؤول أسينسيو – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجير – ألفارو كاريراس

الوسط: أردا جولر – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني

الهجوم: جود بيلينجهام – فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي.

إصابة جديدة في ريال مدريد

وتعرض ريال مدريد لضربة قوية، تمثلت في إصابة أحد نجوم الفريق، خلال مواجهة سيلتا فيجو.

وركض ميليتاو بشكل سريع، خلف لاعب سيلتا المنفرد بالحارس تيبو كورتوا، قبل أن يتمكن من إبعاد الكرة.

وبدا أن ميليتاو قد تعرض لإصابة قوية في العضلة الخلفية، قبل أن يبعد الكرة في اللحظة الأخيرة.

وسقط ميليتاو على أرض الملعب، واشتكى من قوة الإصابة، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي ويطلب تغييره في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 24، دخل المدافع الألماني أنطونيو روديجر، لتعويض إصابة ميليتاو.

وتكررت إصابات ميليتاو في الآونة الأخيرة، حتى أنه عاد منذ أيام قليلة للمشاركة في المباريات.

جدير بالذكر، أن ريال مدريد يعاني من نقص شديد في الخط الخلفي، في ظل إصابة ترينت ألكسندر أرنولد وداني كارفاخال ودين هويسين وفيرلاند ميندي.

