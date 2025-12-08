مباراة مانشستر سيتي الفرصة الأخيرة، زيدان وكلوب أبرز المرشحين لخلافة ألونسو

18 حجم الخط

يترقب نادي ريال مدريد قرار كبار المسؤولين لاتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبل المدرب تشابي ألونسو بعد الخسارة المدوية أمام سيلتا فيجو 0-2 على ملعب سانتياجو برنابيو في الدوري الإسباني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة إلموندو الاسبانية، فإن هناك سلسلة اجتماعات لتقييم الوضع الفني، وسط انقسام واضح في الآراء حول استمرار المدرب أو إتاحة الفرصة لاستقدام مدرب جديد.



وينظر إلى مباراة ريال مدريد المقبلة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا على أنها الفرصة الأخيرة لألونسو لإثبات نفسه، بينما يبقى سوق المدربين مفتوحًا مع تواجد أسماء كبيرة مثل زين الدين زيدان ويورجن كلوب على رأس قائمة المرشحين.

و أكدت تقارير أنه في ظل هذه الأجواء، يبدو أن ريال مدريد أمام مفترق طرق: إما الاستمرار مع ألونسو ومنحه فرصة أخيرة، أو البحث عن حلول جديدة عبر سوق المدربين لضمان الحفاظ على مستوى الفريق واستعداده للبطولات الكبرى.

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي



ويلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره فريق مانشستر سيتي، يوم الأربعاء المقبل، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موقف ريال مدريد في دوري الأبطال



ويدخل فريق ريال مدريد تلك المباراة وهو في المركز الخامس بترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يحل فريق مانشستر سيتي في المركز التاسع برصيد 10 نقاط.

