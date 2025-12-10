محمد عبد الجليل لاتحاد الكرة: ما مؤهلات أحمد حسن وعصام الحضري؟

18 حجم الخط

منتخب مصر، قال محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية الأسبق، إنه يطرح تساؤلات حول مؤهلات كل من أحمد حسن وعصام الحضري لتولي مناصب في الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وأوضح عبد الجليل أن الحضري سبق له تدريب سوريا مع كيروش، قبل أن يعود ويتولى منصبًا كبيرًا في اتحاد الكرة المصري.

منتخب حسام حسن هو الأنجح في مصر

وأضاف عبد الجليل تصريحات لبرنامج "نمبر١" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على شاشة CBC،أن المنتخب الأنجح حاليًا في مصر هو منتخب حسام حسن، مشيرًا إلى أنه الفريق الذي يصعب على أي منافس الاقتراب منه.

حسام حسن، فيتو

وأكمل، تصريحات الكابتن حلمي طولان غريبة هل كان ثنائي بيراميدز قطة وزلاكا سيصنعون الفارق مع هذا منتخب مصر؟ الأمر لا يحتاج أسماء بقدر ما يحتاج لاعبين يلعبون بحماس ورغبة.

وأتم، أتمنى لا أرى أي أسماء حالية من الموجودين على الساحة الكروية والمسؤولين عن الكرة المصرية، بعد هذه المهازل.

منتخب مصر يودع كأس العرب بخسارة مهينة أمم الأردن

ودع منتخب مصر منافسات كأس العرب بعد الخسارة الثقيلة أمام الأردن بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة بـكأس العرب.

وسجل محمد أبو حشيش الهدف الأول لصالح الأردن، في الدقيقة 18 قبل أن يسجل محمد أبو زريق ثاني الأهداف في الدقيقة 41.

ثم أحرز علي علوان الهدف الثالث لصالح الأردن من ركلة جزاء في الدقيقة 92 ليؤمن انتصار النشامى ويحقق العلامة الكاملة بالفوز بالمباريات الثلاثة في دور المجموعات.

