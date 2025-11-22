عصام الحضري يحاضر مدربي الرخصة الآسيوية "C " بالإمارات (صور)

18 حجم الخط

قام الكابتن عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى، المحاضر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بإلقاء محاضرة نظرية وعملية على المدربين خلال فعاليات الرخصة C الآسيوية التي ينظمها الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

وأشاد الدارسون بالرخصة الآسيوية المقامة بالإمارات بطريقة شرح عصام الحضري سواء في الجانب النظري أو العملي.

ويعد تاريخ عصام الحضرى مليئا بالإنجازات وتحقيق أرقام قياسية وبطولات بعدما أصبح أكبر لاعب سنًا يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يومًا ليحطم رقم الكولومبى فاريد موندراجون الذى كان أكبر لاعب سنا يشارك في أي مباراة فى بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك فى مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عامًا وثلاثة أيام.





المسيرة الذهبية مع الأندية



خلال مسيرته مع النادي الأهلي التي امتدت حتى عام 2008، حقق الحضري العديد من البطولات، أبرزها:



8 ألقاب دوري مصري ممتاز

4 بطولات كأس مصر

4 ألقاب كأس السوبر المصري

3 بطولات دوري أبطال إفريقيا

3 ألقاب كأس السوبر الإفريقي

وبعد رحيله عن الأهلي، خاض تجارب احترافية في أندية مثل سيون السويسري، الإسماعيلي، الزمالك، والتعاون السعودي، مقدمًا أداءً مميزًا في كل محطة.



الإنجازات مع المنتخب الوطني



يُعتبر الحضري أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ منتخب مصر، حيث شارك في 159 مباراة دولية، وحقق مع الفراعنة:

4 بطولات كأس أمم إفريقيا أعوام 1998، 2006، 2008، و2010



اختير كأفضل حارس في البطولة في أربع مناسبات متتالية (2006، 2008، 2010، 2017)

وفي عام 2018، أصبح الحضري أكبر لاعب يشارك في تاريخ كأس العالم، عندما لعب مع المنتخب المصري في مونديال روسيا عن عمر يناهز 45 عامًا، وقدم أداءً لافتًا تصدى خلاله لركلة جزاء ليكون بذلك أول حارس مرمي إفريقي وعربي يتصدي لركلة جزاء بكأس العالم، مما عزز مكانته أسطورة حية في عالم كرة القدم.



أرقام قياسية لعصام الحضري



ويعد عصام الحضري أكثر حارس مرمى مصري مشاركة في المباريات الدولية برصيد 159 مباراة كما يعد أكبر لاعب سنًا يشارك في نهائيات كأس العالم، بعمر 45 عامًا و161 يومًا.

كما حافظ الحضري أو السد العالي كما أطلق عليه على نظافة شباكه في 208 مباريات من أصل 331 مباراة لعبها مع الأهلي.





بعد اعتزاله اللعب، اتجه الحضري إلى مجال التدريب، حيث تولى منصب مدرب حراس المرمى مع المنتخب المصري، مستفيدًا من خبراته الطويلة لنقلها إلى الأجيال الصاعدة.

