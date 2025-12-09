أسامة عرابي يكشف أسباب خسارة منتخب مصر أمام الأردن (فيديو)

18 حجم الخط

علق كابتن أسامة عرابي، مدرب النادي الأهلي سابقا، على خسارة منتخب مصر أمام الأردن بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة بكأس العرب.



وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": إن المنتخب الوطني لم يستعد جيدا لهذه البطولة، وكان بالإمكان أن يكون المنتخب فى مكان آخر.



وأضاف أن غياب التنسيق بين المنتخب الأول والثاني أهم أسباب الخسارة، وكان هناك لعيبة كثيرة جدا يمكن أن تلعب فى البطولة، وهناك كلام كثير بين جهاز المنتخب الثاني، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان مشاركة لاعبين أمثال إمام عاشور وأحمد عبد القادر وغيرهم.



وأوضح: " المشكلة وجود تناحر وتنافر بين جهازي المنتخبين، مؤكدا: " مجموعة مصر كانت فى المتناول ولكن للأسف لم نستعد جيدا، بالإضافة إلى غياب التنسيق بين جهازي المنتخبين، وهناك خطأ واضح بين المنتخبين".



وتابع: " المنتخب الأردني استطاع بكل بساطة استغلال الفرص وحقق الفوز، والمنتخب المصري سقط فى عدة أخطاء بسبب حالة الشد والجذب، التى عاشها لاعبو المنتخب المصري".



وودع منتخب مصر منافسات كأس العرب بعد الخسارة الثقيلة أمام الأردن بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة بكأس العرب.

وسجل محمد أبو حشيش الهدف الأول لصالح الأردن، في الدقيقة 18 قبل أن يسجل محمد أبو زريق ثاني الأهداف في الدقيقة 41.

ثم أحرز علي علوان الهدف الثالث لصالح الأردن من ركلة جزاء في الدقيقة 92 ليؤمن انتصار النشامى ويحقق العلامة الكاملة بالفوز بالمباريات الثلاثة في دور المجموعات.

