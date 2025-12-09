حلمي طولان: ضحيت بنفسي لأن محدش وافق يشتغل 3 أشهر ويمشي (فيديو)

18 حجم الخط

أكد حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، أنه لم يعترض أو يوافق على تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وأوضح طولان أن أعضاء اللجنة الفنية في اتحاد الكرة، فكروا في جهاز آخر لتولي قيادة منتخب مصر في كأس العرب، ولم يوافق أحد من المدربين المختارين على العمل مع الفريق ثلاثة أشهر فقط، وهو ما جعلني أوافق على تحمل المسئولية بطلب من رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة، ووافقت وضحيت بنفسي للخروج من المأزق.

منتخب مصر تدرب 24 يوما فقط

وأكمل حلمي طولان، أغلب منتخبات بطولة كأس العرب يتم إعدادها منذ أربع سنوات مثل السعودية والجزائر والمغرب والأردن، أما منتخب مصر فقد جرى إعداده في 24 يوما فقط، بمعدل 8 أيام في كل توقف دولي، خاض خلالها منتخب مصر 6 مباريات دولية فقط، فهل هذا يكفي لإعداد فريق لمواجهة منتخبات قوية بحجم بطولة كأس العرب

مباراة مصر والأردن، فيتو

وتابع حلمي طولان أنه قدم برنامج إعداد منتخب مصر لاتحاد الكرة قبل إعلان جدول الدوري، ولم يقدمه لرابطة الأندية، لأن الاتحاد هو المعني ببرنامج إعداد المنتخب، وتم عرض البرنامج قبل إعلان جدول الدوري الممتاز على مسئولي الرابطة، واصفا ما يقوله مسئولو الرابطة بأن برنامج منتخب كأس العرب هو محض كذب.

واختتم حلمي طولان بأنه يتحمل المسئولية عن نتائج منتخب مصر السيئة في كأس العرب، ولكن ليس وحده، هناك أشخاص أخرين يتحملون ما ألت إليه الأمور والظهور المخزي في كأس العرب.

منتخب مصر يودع كأس العرب

ودع منتخب مصر منافسات كأس العرب بعد الخسارة الثقيلة أمام الأردن بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة بكأس العرب.

وسجل محمد أبو حشيش الهدف الأول لصالح الأردن، في الدقيقة 18 قبل أن يسجل محمد أبو زريق ثاني الأهداف في الدقيقة 41.

ثم أحرز علي علوان الهدف الثالث لصالح الأردن من ركلة جزاء في الدقيقة 92 ليؤمن انتصار النشامى ويحقق العلامة الكاملة بالفوز بالمباريات الثلاثة في دور المجموعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.