بعد انتشاره وإثارته للقلق، جمال شعبان يكشف طرق تجنب الإصابة بالفيروس الجديد في الشتاء

فيروس الإنفلونزا الجديد، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن سبعة وصايا لزيادة مناعة الجسم في الشتاء ضد الميكروبات، وخاصة بعد انتشار فيروس الإنفلونزا الجديد، الذي يعاني منه العديد من المصريين حاليًا.

7 وصايا للوقاية من فيروس الإنفلونزا الجديد في الشتاء

وطالب الدكتور جمال شعبان بتجنب الإجهاد، لأنه يؤدي لزيادة الكورتيزون، الذي يسبب الالتهابات، وأيضًا عدم "الزعل" والتكيف مع الضغوط والصدمات النفسية والعاطفية، ومحاولة العيش في سلام نفسي.

وقال الدكتور جمال شعبان، في وصاياه لزيادة المناعة في الشتاء: "الوصايا السبع لزيادة المناعة في الشتاء ضد الميكروبات:

١- تجنب الإجهاد، لتفادي ارتفاع هرمون الكورتيزول، الذي يزيد الالتهاب"

٢ - فيتامينات، ڤيتامين دال في البيض والسمك، مع التعرض للشمس، وأحيانًا أقراص تحت إشراف طبي، وڤيتامين سي في البرتقال والليمون والموالح.

٣ -تجنب الكحوليات.

٤ - الامتناع عن التدخين

٥ - ممارسة الرياضة.

٦- النوم لفترات كافية

٧- السلام النفسي والتكيف مع الضغوط والصدمات النفسية والعاطفية "يعني ما تزعلوش"

الكافيين يضعف المناعة ويشعر الجسم أنه في حالة خطر

وأكدت الأبحاث الطبية على أهمية اتباع بعض الأمور لزيادة المناعة في الشتاء، ووذلك لحماية جهاز المناعة لدينا حتى يستطيع القيام بعمله بشكل كامل في فصل الشتاء، لأن المناعة في هذا الفصل تقل كثيرًا بسبب وجود الفيروسات وانخفاض درجة الحرارة، والاصابة ببعض الأمراض المعدية ومنها فيروس الانفلونزا، وبعد ظهور سلالة جديدة للإنفلونزا تنتشر حاليًا.

وأكدت الدراسات والأبحاث الطبية على أهمية تعزيز جهاز المناعة من خلال المحافظة على نظام غذائي صحي ومفيد، يعتبر تناول وجبة الفطور من الأمور التي يجب المداومة والمحافظة عليها لما لها من أهمية في إبقاء أجسامنا بصحة كبيرة طوال اليوم، ويجب أن تحتوي وجبة الإفطار على المواد الغذائية التي تزيد من مناعة أجسامنا وتمنحه الطاقة العالية، وأن تخلو من الكافيين لأنها تزيد من نسبة الأدرينالين في الدم، التي تبقي الجسم في حالة من التنبيه الدائم خلال اليوم، ما يعمل على إيقاف عمل جهاز المناعة، لظنه أن الجسم في حالة تأهب لخطر ما.

الحمضيات ترفع مناعة الجسم والزنك مضاد للأكسدة

وأكدت الدراسات أهمية تناول الحمضيات، التي تساعد كثيرًا في الحماية من الأمراض المعدية مثل الرشح والانفلونزا، ويزيد فيتامين سي من كريات الدم البيضاء، التي تحمي الجسم من هذه الفيروسات، لذا يُنصح بإضافة فيتامين سي إلى يومنا في الشتاء، لأن أجسامنا لا يحتوي عليه لذلك يجب تناوله بشكل دوري خصوصا في الشتاء.

ومن المهم وجود الزنك في نظامنا الغذائي، لأنه من العناصر الضرورية جدًا لجسم الإنسان، وله دورًا كبيرًا في نمو الخلايا والتئام الجروح، وهو عنصر مضاد للأكسدة، وهو ضروريًا في عمل جهاز المناعة، فهو يقلل من فرط عمل الجهاز المناعي، ما يحد من الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

ومن الأطعمة التي تحتوي على الزنك (اللحوم، حبوب الحمص، السبانخ، الحبوب المطبوخة، الكاجو والمكسرات، الكاكاو).

كما يجب العمل على تنظيف أيدينا قبل وبعد القيام بلمس الأشياء، أو القيام بالأعمال اليومية، كما يجب تنظيف الأيدي بشكل دائم خاصة في فصل الشتاء، لأن الفيروسات تنتشر بشكل أكبر في الشتاء لذلك يجب علينا حماية أنفسنا وأجسامنا من انتشار هذه الفيروسات.

ويفضل التعرض اليومي لأشعة الشمس، لأن الفيتامين (د) موجود بأشعة الشمس ويساعد في تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الفيروسات، ويفضل التعرض لأشعة الشمس إما في فترة الصباح الباكر أو قبل الغروب لتجنب التعرض لحروق الشمس.

